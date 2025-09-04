스포츠조선

롯데 통한의 끝내기 실책 전, 운명 가른 체크스윙 비디오 판독...이래서 감독들이 열을 올렸구나

최종수정 2025-09-04 10:32

사진출처=중계 화면 캡처

[스포츠조선 김용 기자] 이래서 비디오 판독이 빨리 도입돼야 하는 거였구나.

체크스윙 비디오 판독이 큰 일을 했다. 공 하나에 울고 웃는 야구라고 하는데, 자칫하면 경기 결과가 완전히 뒤바뀔 뻔 했다.

KT 위즈는 3일 수원케이티위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠전에서 9회말 상대 끝내기 실책에 힘입어 9대8로 신승했다. 7-2로 앞서던 경기인데 7회 불펜 난조로 대거 6실점하며 패색이 짙었지만 이 경기를 다시 뒤집으며 가을야구에 대한 희망을 살렸다.

마지막 순간이 극적이었다. 8-8 동점 상황 9회말에 나온 롯데 마무리 김원중이 흔들렸다. 이정훈의 끈질긴 커트에 힘이 빠지며 볼넷을 허용, 1사 만루.

타석에는 장진혁이 들어섰다. 김원중은 직구에 자신이 없었는지 연속 3개 포크볼을 던졌다. 1B1S 상황서 나온 회심의 3구. 장진혁의 방망이가 나오다 멈췄다. 그런데 함지웅 3루심이 스윙을 선언했다. 장진혁이 어이없다는 듯 두 팔을 들어 아쉬움을 표출했다.


1B1S 상황에서 3구째가 스트라이크인지, 볼인지는 하늘과 땅 차이다. 1B2S이면 타자가 극도로 압박감을 느낀다. 특히 김원중 같은 포크볼러를 상대하면 직구인지, 떨어지는 공인지 머릿속이 복잡해지는 순간 제 스윙을 할 수가 없다. 반대로 2B1S이면 투수가 3B1S에 대한 부담을 느끼고 어떻게든 승부를 걸어야 하니, 타자가 노림수를 갖기 훨씬 편해진다.

느린 화면을 보면 장진혁의 방망이는 아예 돌지 않았다. 왜 헛스윙 판정을 했는지 의문이 갈 정도의 상황. 만약 1B2S으로 경기가 진행됐다면, 장진혁이 삼진을 당하거나 다른 플레이로 끝내기 결승점을 만들지 못했다면 두고두고 찝찝함이 남을 수 있는 장면이었다. 정말 억울할 뻔 했다.

하지만 지금은 비디오 판독이 있다. 비디오 판독을 통해 판정이 번복됐다. 물론 장진혁이 4구째 포크볼을 정타로 맞힌 건 아니지만, 위에서 설명했던 것처럼 타자 입장에서 1B2S과 2B1S은 너무나 다른 상황이기에 매우 중요한 비디오 판독 작전 성공이었다.


3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 9회말 1사 만루. 장진혁 내야땅볼 타구 때 끝내기 실책으로 승리한 KT 선수들. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.03/

올시즌 들어 유독 체크스윙 오심이 속출하며 현장에서는 불만의 목소리를 제기했다. 2군에서는 체크스윙 비디오 판독이 시범 도입된 상황에서, 1군도 미룰 필요가 없다는 것이었다. 안그래도 불만이 들끓고 있는데, 계속되는 오심에 결국 KBO도 항복을 했고 올스타 브레이크 시간이 있을 때 각 구장에 체크스윙 비디오 판독 카메라들을 설치했다. 지난달 19일부터 판독이 가능해졌는데, 이렇게 중요한 순간 양팀 운명을 바꿀 수 있는 오심을 번복할 수 있다는 좋은 사례로 도입 타당성을 제대로 증명할 수 있게 됐다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

