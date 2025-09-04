나도 내 성적 나쁜 것 안다 → 그에게도 꿈 같은 순간이 왔다! '독립리…

|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 초구부터 힘껏 돌린 자신감. 김경문 한화 이글스 감독이 왜 '2할타자'를 믿었는지 납득이 가는 대목이었다.
황영묵은 초구에 방망이를 헛돌렸다. 첫 타석이었기 때문에 공을 일단 지켜볼 수도 있었다. 하지만 황영묵은 매우 공격적으로 임했다. 그는 곧바로 2구를 때려 1-2루 사이를 꿰뚫었다.
황영묵은 "데뷔 첫 끝내기안타다. 팀 승리에 조금이나마 힘을 더해서 정말 기분이 좋다"고 기뻐했다.
황영묵의 계산이 완벽하게 적중했다. 황영묵은 "3루주자가 (이)도윤이 형이었는데 발도 빠르고 주루센스가 좋은 선배라는 점에서 내가 정확히 타격만 하면 분명히 득점이 될 거라고 믿었기 때문에 마음이 편했던 것도 좋은 작용을 한 것 같다"고 돌아봤다. 내야 땅볼만 만들어줘도 득점을 자신했던 덕분에 좋은 결과로 이어졌다는 이야기다.
황영묵은 "사실 개인 성적이 좋지 않음에도 내가 기회를 받을 수 있는 건 팀 성적이 좋기 때문이라고 생각한다. 감독님과 코치님들이 기회를 주시는 것에 감사하는 마음이다. 대수비든 대주자든 대타든 내 자리에서 팀에 도움이 되자는 생각으로 팀의 가을야구를 위해 하루 하루 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com