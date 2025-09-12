스포츠조선

"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자, 또한번 'KBO 최초'에 이름 새겼다 [대구레코드]

기사입력 2025-09-12 01:21


"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자…
인터뷰에 임한 최정. 김영록 기자

"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 9회초 1사 SSG 최정이 솔로포를 날리며 10시즌 연속 20홈런 대기록을 달성했다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/

"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 9회초 1사 SSG 최정이 솔로포를 날리며 10시즌 연속 20홈런 대기록을 달성했다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/

"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자, 또한번 'KBO 최초'에 이름 새겼다 [대구레코드]

[대구=스포츠조선 김영록 기자] SSG 랜더스의 '리빙레전드' 최정이 또하나의 '전인미답' 대기록을 세웠다.

최정은 11일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 올시즌 마지막 맞대결에서 7-4로 앞선 9회초 삼성 이승현을 상대로 솔로포를 터뜨렸다.

최정에겐 10년 연속 20홈런의 금자탑, 그 마지막 한장의 벽돌을 쌓아올린 순간이었다.

20홈런 이상 시즌은 총 14번에 달한다. 2010년 처음으로 20홈런을 기록했고, 2013년까지 4시즌 연속 20홈런을 넘겼다. 본격적인 연속 20홈런 행진은 2016년에 다시 시작됐다.


"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 1회초 2사 SSG 최정의 배트가 헛스윙 직후 손에서 빠지고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/
2016년 40홈런에 이어 2017년 46홈런을 터뜨리며 2시즌 연속 40홈런도 달성했다. 2018~2024년 매년 25개 이상을 기록했고, 2016, 2017, 2021년에는 홈런왕에도 올랐다.

매년 새 시즌 목표를 "가능한 빨리 두자릿수 홈런을 치는 것, 연속 시즌 10홈런 이상을 달성하는 것"이라 말하는 그다. 그만큼 포커페이스, 무념무상으로 한 시즌을 소화한다.

하지만 올해는 각별하게 힘든 시즌이었다. 한동안 1할대 타율을 헤맸고, 결국 커리어로우에 가까운 시즌을 보내고 있다.


"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 9회초 1사 SSG 최정이 솔로포를 날리며 10시즌 연속 20홈런 대기록을 달성했다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/

그래서 경기 후 만난 최정의 표정에는 유독 후련함이 돋보였다. 최정은 "10년 연속 20홈런이라는 새로운 타이틀이 생기니 기분이 이상했다. 뭔가 더 초조하고, 아 1개 빨리 쳤으면 좋겠다 그런 초조함이 컸다"고 돌아봤다.

"올해는 타격감도 썩 좋지 않고, 시즌도 매경기 타이트하고, 그나마 얼마 안남았으니까 좀 마음이 힘들었다. 다행히 오늘 나오게 되서 기분좋다."

최정은 자신에 앞서 쐐기포를 쳐준 안상현 덕분에 마음 편하게 칠 수 있었다며 "이제 한고비는 넘겼다 싶다. 그래도 연패에 빠지지 않도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.


"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 9회초 1사 SSG 최정이 솔로포를 날리며 10시즌 연속 20홈런 대기록을 달성했다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/
SSG는 앞서 노경은 이로운 김민까지, 한팀에 20홀드 3명이 한꺼번에 나온 팀이 됐다(역대 2번째). 이어 이날은 노경은이 기어코 홀드를 추가하며 3년 연속 30홀드라는 또하나의 KBO 최초 이정표에 도달했다.

"이렇게 좋은 기록을 할 수 있는 동료들과 한팀에서 뛰게 돼 내가 오히려 영광이다. 투수들은 노경은 형의 엄청난 활약에 후배들이 많이 배우고 더 열심히 하는 것 같다."


"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 9회초 1사 SSG 최정이 솔로포를 날리며 10시즌 연속 20홈런 대기록을 달성했다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이세영, 전남친 만난 날 충격 고백 "화장실서 죽을 뻔"

2.

김희철, 동해 고소 논란→충주맨 손절설 심경고백 "각박한 세상"[SC이슈]

3.

진태현, 러닝크루 친목에 소신발언 "커플 됐으면 나가라, 팀원에 방해 말아야"

4.

정동원 "16살에 무면허 운전 연습 사실..협박에 돈 주지 않고 신고" (전문)[공식]

5.

前 엑소 루한, 공개열애 8년만 결별설…"지난해 12월 이미 헤어져"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"대이변!" 韓 남자 양궁 김제덕만 남았다, 김우진→이우석 남자 개인전 줄줄이 탈락

2.

손흥민 떠난 토트넘 굴욕, EPL 우승 확률 1% 미만→맨유보다 낮다니…이강인-김민재-설영우-황인범, '정상' 가시권

3.

'쏘니 떠나고 차기 주장 지목' 맨시티 지배한 미드필더와 협상 가속화…토트넘, 1월까지 재계약 마무리 목표

4.

'치욕' 일본의 치명적 약점, 한국은 어쩌면 더 심각한 문제...절대로 다쳐서 안될 손흥민-김민재-이강인-이재성

5.

'우리가 남이가?' 최형우에게 파란 모자 씌워준 강민호, '형님도 친정으로 돌아오시죠'[광주현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"대이변!" 韓 남자 양궁 김제덕만 남았다, 김우진→이우석 남자 개인전 줄줄이 탈락

2.

손흥민 떠난 토트넘 굴욕, EPL 우승 확률 1% 미만→맨유보다 낮다니…이강인-김민재-설영우-황인범, '정상' 가시권

3.

'쏘니 떠나고 차기 주장 지목' 맨시티 지배한 미드필더와 협상 가속화…토트넘, 1월까지 재계약 마무리 목표

4.

'치욕' 일본의 치명적 약점, 한국은 어쩌면 더 심각한 문제...절대로 다쳐서 안될 손흥민-김민재-이강인-이재성

5.

'우리가 남이가?' 최형우에게 파란 모자 씌워준 강민호, '형님도 친정으로 돌아오시죠'[광주현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.