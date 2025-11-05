"또 따라하면 ○○버린다!"…최홍만, 조세호 성대모사에 아직도 앙금? 大…

|
[스포츠조선 고재완 기자] "또 따라하면 ○○XX△△"
무엇보다 약 10년 만에 재회한 최홍만과 조세호의 역대급 케미는 녹화 내내 웃음을 자아냈다는 전언. "세호가 홀쭉이가 되고 나서 처음 본다"며 시작부터 거침없는 인사를 건넨 최홍만은 자신의 성대모사를 개인기로 내세우는 조세호를 역으로 성대모사하는가 하면, 조세호와 애정 가득 과격한(?) 상황극까지 선보이며 현장을 초토화시킨다.
그동안 들어보기 힘들었던 최홍만의 속깊은 이야기도 공개된다. 그는 "지금까지 한 번도 불을 끄고 자본 적이 없다"면서 체구만 컸던 어린 시절 겪어야 했던 외로움과 성장통보다 더 힘들었던 마음의 고충을 털어놓을 예정이다.
"사람들에게 상처가 쌓이기 시작할 때였다"며 세상과 떨어져 지낼 수밖에 없었던 사연 그리고 "인생의 전부이자 유일한 제 편이었다"는 작고한 어머니를 향한 먹먹한 마음, 제2의 전성기가 다시 찾아온 원동력까지 전할 예정이다. 이외에도 과거를 소환하는 추억의 테크노 댄스 무대와 뜨거운 화제를 모았던 썸녀와의 비하인드 등 예능감 넘치면서도 인간적인 최홍만의 또 다른 면모를 함께 만나볼 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com