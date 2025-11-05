문가비, '정우성 혼외자' 공개 후 분노 터졌다..."子 일상, AI 합…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 모델 문가비가 "아이의 실제 모습이 아닌 허위 사진을 만들어 아이의 일상을 왜곡시키는 행위를 멈춰달라"고 당부했다.
문가비는 "그 영상 속 나와 아이의 모습과 그 아래 함께 더해진 문구는 사실이 아닌 명백한 허위이며 원본 사진을 이용해 무단 제작되어 만들어진 AI (인공지능) 합성 영상이다"고 밝혔다.
이어 문가비는 "아이의 실제 모습이 아닌 허위 사진, 영상들을 포함하여 엄마와 아이의 일상을 왜곡시키는 법을 위반하는 행위들은 더이상 삼가주시길 바란다"며 간곡하게 부탁했다.
한편 문가비는 지난해 11월 SNS를 통해 갑작스러운 출산 소식을 알렸다. 이후 문가비 아들의 친부가 정우성이라는 사실이 알려지며 충격을 안기기도 했다.
당시 정우성은 소속사를 통해 "아이의 양육 방식에 대해 최선의 방향을 논의 중이고, 끝까지 책임을 다할 것"이라고 밝혔다.
이하 문가비 SNS 전문
지난 30일, 몇 장의 사진들로 저의 근황을 공유했습니다.
엄마와 아들의 평범한 일상, 아이의 모습이 담긴 사진들이었지만 저는 제 아이의 얼굴이 그대로 드러난 사진이나 영상은 그 어떤 곳에도 공개하지 않았습니다.
그럼에도 불구하고 저와는 전혀 관계없는 한 계정에 제가 올린 사진을 동의 없이 무단으로 이용하여 불법 제작해 마치 제가 아이의 얼굴을 공개하고 인터뷰성 공식 멘트를 남긴 것처럼 게시글이 올라왔습니다. 그 영상 속 저와 아이의 모습과 그 아래 함께 더해진 문구는 사실이 아닌 명백한 허위이며 원본 사진을 이용해 무단 제작되어 만들어진 AI (인공지능) 합성 영상입니다.
아이의 실제 모습이 아닌 허위 사진/영상들을 포함하여 엄마와 아이의 일상을 왜곡시키는 법을 위반하는 행위들은 더이상 삼가주시길 바랍니다. 부탁드립니다.