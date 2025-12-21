'패패패패패무무패패패패패패패패패패' 한국인 EPL 역사상 최악의 팀 확정…

울버햄튼은 21일(한국시각) 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 열린 브렌트포드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 17라운드 홈경기에서 0대2로 완패했다. 10연패를 당한 울버햄튼은 정말 강등으로 향하고 있는 중이다.
황희찬은 지난 아스널전에 이어서 선발로 출장했다. 3-5-2 포메이션에서 황희찬은 요르겐 스트란 라르센과 투톱으로 나섰다. 전반 21분 황희찬은 앞에서 버텨주는 플레이로 몰러 울프한테 패스를 잘 연결해줬다. 울프의 크로스가 굴절된 후 골대 안으로 향하면서 득점이 될 것처럼 보였지만 골키퍼가 잘 막아냈다. 전반전 황희찬의 몸상태는 괜찮아 보였다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
결정적인 찬스는 후반 10분에 찾아왔다. 브렌트포드의 후방 빌드업 과정에서 실수가 나왔다. 공이 페널티박스 안에 있는 황희찬에게 전달됐다. 황희찬이 빠르게 반응해 헤더로 마무리하려고 했지만 골키퍼가 더 빨리 뛰쳐나왔다. 그 후로 황희찬은 별다른 활약은 없었고, 울버햄튼은 루이스 포터에 2골을 얻어맞으면서 패배했다.
무려 리그 10연패, 17경기 무승. 울버햄튼은 EPL 역사상 가장 오랫동안 승리하지 못한 팀 최다 타이 기록을 세웠다. 기존 기록은 2020~2021시즌 셰필드 유나이티드였다. 축구 통계 매체 OPTA는 '울버햄튼이 셰필드의 기록과 타이를 이루는 것을 피하기 위해서는 기적에 가까운 반전이 필요했으며, 여전히 그 기록을 넘어설 가능성도 남아 있다. 다음 경기에서도 승리하지 못한다면, 울버햄튼은 이 기록을 경신하며 EPL 시즌 초반 최다 무승 경기 팀이라는 불명예를 확정하게 된다'고 언급했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
OPTA는 울버햄튼의 강등 확률을 무려 99.71%로 전망했다. 압도적 1위다. 리그 13위인 토트넘이 강등될 확률로 평가된 1.25%와 비교하면 울버햄튼의 잔류 가능성이 얼마나 낮을지를 느껴볼 수 있다.
이제 희망도 보이지 않는 수준이다. 슬프지만 황희찬의 강등 확정은 기정사실화될 것이다. 롭 에드워즈 감독 체제로 기적의 강등 탈출을 노려봤던 울버햄튼이지만 감독 교체 효과도 전혀 보지 못하는 중이다. 매체는 '울버햄튼은 이번 시즌 EPL 최소 득점(9골), 최다 실점(37골)을 기록 중이며, 승격팀 3팀 모두에게 패했고, 리그 10연패에 빠져 있다'며 현실을 알렸다.
기적이 벌어지지 않는 이상, 황희찬은 한국인 프리미어리거 강등 7호 선수가 될 것이다. 김두현(2008~2009시즌 웨스트브롬위치알비온)을 시작으로 이청용(2011~2012시즌 볼턴 원더러스),박지성, 윤석영(이상 2012~2013시즌 퀸스파크레인저스), 김보경(2013~2014시즌 카디프 시티),기성용(2017~2018시즌 스완지 시티)까지가 EPL에서 강등해본 경험을 가지고 있다. 한동안 한국인 EPL 강등 선수가 없었는데 8년 만에 기쁘지 않은 역사가 쓰일 예정이다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
팀 사정과 별개로, 황희찬의 반등은 정말로 절실하다. 2시즌 연속 처참한 기록이 이어지고 있다. 부진의 고리를 끊어내지 못하면 황희찬은 월드컵에 출전하는 것도 장담할 수 없을 것이다.