'달나라로 날아간 47호포' 저지, 3홈런 보태면 루스-맥과이어-소사와 …

[스포츠조선 노재형 기자]기적의 역전이 가능할까.
저지는 1회말 첫 타석에서 대형 홈런을 터뜨렸다.
1사후 보스턴 우완 선발 루카스 지올리토를 상대로 원스트라이크에서 2구째 92.5마일 바깥쪽 스트라이크존으로 날아든 직구를 끌어당겨 좌중간을 펜스를 크게 넘겼다. 발사각 32도, 112.6마일의 속도로 날아간 타구는 좌측 그린 몬스터 너머 관중석 뒤로 까마득하게 날아갔다. 비거리가 무려 468피트(143m)짜리 시즌 47호 홈런.
반면 저지는 전날 디트로이트 타이거스와의 홈경기에서 2홈런을 몰아치는 등 최근 4경기에서 4홈런을 몰아쳤다. 롤리와의 차이를 10개에서 6개로 대폭 줄인 것이다.
저지는 3홈런을 보태면 2017년(52개), 2022년(62개), 2024년(58개)에 이어 생애 4번째로 50홈런 고지를 점령하게 된다. 이는 역사상 베이브 루스, 마크 맥과이어, 새미 소사(이상 4회) 세 명 만이 갖고 있는 기록이다.
또한 남은 시즌 롤리를 따라잡고 AL 홈런 1위에 오를 경우 역시 4번째로 홈런 타이틀도 차지할 수 있다. 홈런왕 4회는 현역 중에서는 놀란 아레나도를 제치고 단독 1위가 되는 것이다.
이날 현재 양키스는 15경기, 시애틀은 14경기를 남겨놓고 있다.
경기 후 저지는 "(양키스 통산 홈런 순위)특별한 기록이지만, 앞서 계신 분들이나 그 리스트에 있는 모든 선수들이 개인기록을 위해 뛰지는 않았다. 승리를 위해 뛰었을 것이다. 그래서 나도 그들처럼 하려고 한다. 난 이기기 위해 야구장에 나온다. 팀이 매일 가장 좋은 위치에 설 수 있도록 돕고 싶을 뿐"이라고 했다.
이날 승리로 양키스는 82승65패를 마크, AL 와일드카드 1위를 유지했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com