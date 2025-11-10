'SON 잃고 외양간 고치기' 토트넘, 제대로 꼬였다...공들여 데려온 …

|
[스포츠조선 이현석 기자]토트넘의 선수단 운영 계획이 꼬였다. 또 부상자가 발생했다.
1998년생 공격수 콜로무아니는 지난 2023년까지만 해도 프랑크푸르트 소속으로 유럽에서 이름을 알린 뛰어난 공격수 중 한 명이었다. 당시 활약으로 엄청난 관심을 모았던 그는 2023년 여름 프랑크푸르트를 떠나 PSG에 합류했다. 당시 활약상을 고려하면 콜로무아니의 이적은 당연했다. 프랑크푸르트 소속으로 2022~2023시즌 23골 14도움을 기록하며 분데스리가 최고의 공격수 중 한 명으로 꼽혔다. 프랑스 대표팀 소속으로 2022년 카타르 월드컵 결승전 무대까지 밟았다.
이후 유벤투스 임대를 거친 콜로 무아니는 지난여름 토트넘의 임대 제안을 수용했다. 올 시즌 뚜렷한 활약을 보여주지는 못했으나, 지난 맨유전에서 선발로 나서는 등 기대감을 높였다. 하지만 예상치 못한 턱뼈 골절로 콜로 무아니는 당분간 결장을 피할 수 없게 됐다.
손흥민을 떠나 보내고 대대적인 공격진 개편에 돌입한 토트넘의 계획이 예상처럼 흘러가지 않고 있다. 콜로 무아니의 빈자리를 어떻게 채울지도 당분간은 고민이 될 수밖에 없다.
