박나래 '갑질논란' 한창인데.."박명수, 조연출에 커피 심부름..'소문내…

박나래 '갑질논란' 한창인데.."박명수, 조연출에 커피 심부름..'소문내지 마' 입단속까지"
[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박명수가 최근 불거진 박나래 '갑질 논란'을 간접적으로 언급해 눈길을 끌었다.
27일 유튜브 채널 '하와수'에는 "하와수 유튜브 첫 라이브 짧게 다시 보기"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상 속 박명수와 정준하는 팬들과 소통하며 라이브 방송을 진행했다.
이날 박명수는 정준하와의 에피소드를 소개하며 "준하가 유튜브 촬영을 위해 오면서 PD한테 '왜 먹을 거 없냐'라고 하더라. PD가 명문대 나온 친구인데, '아이 씨' 하면서 햄버거를 사러 갔다"고 폭로했다.
이어 박명수는 정준하에게 "MBC PD가 네 거냐? 여기 시험 보고 들어온 사람이 네 햄버거를 사러 가야 하냐"며 "그냥 참지 그랬냐, 아니면 밥을 먹고 오든가"라고 나무랐다.
정준하는 이에 대해 "여러분의 상상에 맡기겠지만, 제가 일정이 있어서 밥을 못 먹고 왔다. '저 혹시 먹을 거 있어요?'라고 물었더니, '마침 사러 갔어요'라고 하더라"며 "조연출 분이 햄버거를 사다주셔서 너무 감사했다"고 설명했다.
또한 정준하는 "저는 거기까지가 끝이었는데, (박명수가) '커피 없어?'라고 하더라. 그래서 그분이 또 커피를 사서 오셨다"며 "그분이 커피를 사오자 갑자기 미안했는지 '갑질 아니야. 소문 내지 마. 지금 뒤숭숭하니까 소문 내지 마'라고 하더라"고 당시 상황을 재연해 웃음을 자아냈다.
박명수 역시 "맞다. '갑질 아니다. 이거 네 돈 아니고 법인카드잖아. 너 조심해'라고 말했다"고 인정하며 폭소를 더했다.
