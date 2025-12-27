스피드 스케이팅 女 '차세대 에이스' 이나현, 김민선 제쳤다…스프린트 선…

스피드 스케이팅 女 '차세대 에이스' 이나현, 김민선 제쳤다…스프린트 선수권 '전 종목 1위→2년 연속 우승'

기사입력 2025-12-27 21:47


사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]스피드 스케이팅 여자 단거리 '차세대 에이스' 이나현(한국체대)이 제52회 스프린트 선수권에서 전 종목 1위로 2년 연속 우승했다.

이나현은 27일 서울 태릉국제스케이트장에서 끝난 제52회 스프린트 선수권 여자부 500ｍ 2차 레이스에서 38초53을 기록했다. 김민선(의정부시청·38초98)을 0.45초 차로 따돌리고 1위에 올랐다. 이나현은 1000ｍ 2차 레이스에서도 1분17초20로 결승선을 통과해 1분17초63을 기록한 김민선을 0.43초 차로 앞서며 1위에 올랐다. 그는 전날 열린 여자부 500ｍ와 1000ｍ 1차 레이스에 모두 김민선을 앞서며 1위를 질주했다. 2차 레이스마저 1위 질주를 이어가며 '전 종목 1위'로 우승을 따냈다.

스프린트 선수권은 단거리 선수들이 경쟁하는 대회로 500ｍ와 1000ｍ 종목을 두 차례씩 뛰어 순위를 산정한다.

지난해 대회에서 김민선이 출전하지 않은 가운데 이나현이 스프린트 선수권 첫 우승을 맛봤다. 올해엔 김민선과 대결을 이겨내고 대회 2연패를 달성했다. 이나현은 2023년 치러진 제50회 스프린트 선수권에선 김민선에 이어 전 종목 2위를 기록했다.

이나현과 김민선은 2026년 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 스피드스케이팅의 메달 후보로 손꼽힌다.

남자부에선 구경민(경기일반)이 첫날 500ｍ와 1000ｍ를 휩쓴 데 이어 둘째 날에도 모두 1위를 차지했다. '전 종목 1위'로 우승을 차지했다.

한편, 함께 치러진 제80회 전국남녀 종합선수권대회에서는 '남녀부 간판' 정재원(의정부시청)과 박지우(강원도청)가 각각 남녀부 종합 우승을 차지했다. 남자부 정재원은 첫날 5000ｍ와 500ｍ에서 각각 1위와 2위를 차지했다. 둘째 날 1500ｍ와 1만ｍ에서 각각 1, 2위를 차지했다. 여자부 박지우는 이틀 연속 전 종목 1위를 휩쓸었다.

종합선수권은 장거리 선수들이 경쟁하는 대회다. 남녀 500ｍ와 남녀 1500ｍ, 남녀 5000ｍ, 남자 1만ｍ, 여자 3000ｍ 성적을 합산해 최종 순위를 정한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.