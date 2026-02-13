한국이라면 상상 불가...사상 최초 '절도-사기' 금메달리스트 탄생..."金 따고 울상, 집행유예 기간이라 참가"

프랑스 바이애슬론 대표팀 선수인 줄리아 시몽은 12일(한국시각) 이탈리아 안테르셀바에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 바이애슬론 여자 15km 개인전에서 41분15초06으로 금메달을 수확했다. 시몽은 9일 바이애슬론 4X6km 계주에 이은 2관왕을 달성했다.
하지만 시상식에서 웃지 못했다. 결승선 통과 이후에도 미소는 쉽게 찾아보기 어려웠다. 이유가 있었다. 시몽은 2021년부터 2022년 사이에 팀 동료인 쥐스틴 브레자스 부세와 대표팀 스태프의 카드를 도용하여 함부로 결재한 혐의로 고소당했다. 절도 및 신용카드 사기죄 유죄 판결을 받았다.
글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 '시몽은 3개월의 집행유예를 선고받아 추가 범죄를 저지르지 않는 한 석방될 수 있었으며, 15,000유로의 벌금형도 받았다. 프랑스 바이애슬론 연맹은 시몽에게 연맹과 세계 바이애슬론 연맹이 주최하거나 승인한 대회 및 훈련에 6개월간 참가 금지 처분을 내렸으나, 그중 5개월은 집행유예였기 때문에 올림픽 무대로 나섰다'고 했다.
시몽은 법정에서 자신이 그런 짓을 한 적이 없다고 주장했다. 그는 "설명할 수 없다. 내가 그런 짓을 했다는 기억이 없다. 도저히 이해가 안 된다"고 했다. 시몽은 이번 경기에서 금메달을 딴 후 입술을 손가락에 대는 세리머니를 하고 "손가락을 입술에 댄 건 특정 한 사람을 위한 것이다. 누군지 알 것이다. 우리가 이야기를 나눴다. 하지만 더 이상은 말하지 않을 것이다"고 주장했다. 브레자스를 저격한 인터뷰였다.
한편 시몽에게 돈을 뺏긴 당사자는 큰 비난을 받기도 했다. 브레자스 부세는 "많은 사람들이 화를 냈다. 이 이야기는 줄리아 시몬의 훌륭한 시즌 이후인 2023년에 나왔고, 많은 사람들에게 나는 문제의 원흉이었다"고 했다. 시몽과 함께 출전한 브레자스는 이번 대회에서 80위를 기록하며 경기를 마감했다.