김준호♥김지민, 2세 태명 정하더니 기쁜 소식 전했다 "금연·금주 중" ('준호 지민')

기사입력 2026-02-12 20:40


김준호♥김지민, 2세 태명 정하더니 기쁜 소식 전했다 "금연·금주 중" …

[스포츠조선 정안지 기자] 김준호와 김지민이 2세를 위해 금연과 금주 중임을 밝혔다.

12일 유튜브 채널 '준호 지민'에는 "대구하면 막창아인교"라는 제목으로 영상이 게재됐다.

영상 속 김준호와 김지민은 대구로 여행을 떠난 가운데 식사를 위해 맛잘알들이 픽한 음식점을 찾았다. 연막창에 냉삼, 짜장면, 된장찌개에 막걸리까지 푸짐하게 주문을 끝낸 김준호는 "술이 정말 소중한 술이다. 아이 만드는 상담을 계속 받고 있다"라고 말문을 열었다.

김지민은 "그동안 우리가 금주를 선언했으나 역시 애주가들은 그게 좀 어렵더라. 그래서 절주 중"이라면서 "며칠 동안 안 마셨기 때문에 오늘 술이 되게 소중한 술"이라고 했다.


특히 2세를 위해 금연 중이라는 김준호는 "담배를 2주 동안 안 피우고 있다"면서 "지민이는 일주일에 한 번만 술을 먹자고 했는데 오늘이다"라고 했다. 그러면서 "다음 주가 술 마시는 게 마지막"이라면서 다음 주 이후론 진짜로 금주 시작이라고 밝혔다.

이어 김준호와 김지민은 그날을 위해 함께 "화이팅"을 외쳐 눈길을 끌었다. 그러면서 김지민은 "연막창 먹고 기운 얻어서"라면서 2세에 대한 간절함을 드러내 눈길을 끌었다.

한편 김준호와 김지민은 약 3년간의 공개 열애 끝에 지난해 7월 결혼식을 올렸으며, 최근 본격적으로 2세 준비에 나섰다. 김지민은 "시험관은 일단 하지 않으려고 한다. 황보라 언니가 하는 걸 보니 너무 힘들어 보이더라"며 자연 임신을 생각 중이라고 밝혔다.

최근 두 사람은 베트남 다낭 여행기를 공개, 김지민은 "우리 내일 여유 있으면 숙소도 좀 찍자. 아침 조식 먹으러 가면서 찍으면 되겠다"고 제안했고, 김준호는 "조식을 또 먹냐. 너는 이제부터 '조식이'다"라며 너스레를 떨었다. 이를 들은 김지민은 "우리 아들 낳으면 '김조식'이라고 짓자. 딸 낳으면 '김석식'"이라고 해 웃음을 안긴 바 있다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

