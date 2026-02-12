김종국, 결혼 4개월 만에 달라졌다...♥아내 질문에 단호 "최수종 되는 거냐"
[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 방송인 김종국이 신혼 생활을 공개했다.
12일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 결혼 25년 만에 처음으로 부부 동반 토크쇼에 나선 배우 윤유선과 부장 판사 출신 변호사 이성호가 출연했다.
결혼 4개월 차인 김종국은 아내와의 애칭을 묻자 "서로 그냥 이름을 부른다"며 쑥스러워했다. 이어 부부싸움도 자주 하느냐는 질문에는 "안 한다. 신혼이라서 좋아서 안 한다기보다는 서로의 삶을 존중하니까 안 싸운다"고 단호하게 답했다.
이를 들은 주우재는 "점점 사랑꾼 이미지 기차를 타는 것 같다"며 놀렸고, 김숙 역시 "최수종 되는 거냐"며 짓궂게 말했다. 이에 김종국은 "난 사람과의 갈등을 싫어해서 그런 거다"라고 강조했다.
또한 주우재는 "부부싸움하면 러닝셔츠 입고 무릎 꿇고 각서를 쓴다고들 하지 않냐. 그런데 부부간 각서도 법적 효력이 있는 걸까"라며 궁금해했다.
송은이는 "법적인 건 모르겠지만 지석진 오빠의 명언이 있다. 각서와 반성문이 있다면 각서가 훨씬 낫다고 하더라. 반성문은 자기 머리로 써야하는데 각서는 불러주는대로 쓰면 되니까 편하다고 했다"고 전해 웃음을 자아냈다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.