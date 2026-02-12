김종국, 결혼 4개월 만에 달라졌다...♥아내 질문에 단호 "최수종 되는 거냐"

기사입력 2026-02-12 21:18


김종국, 결혼 4개월 만에 달라졌다...♥아내 질문에 단호 "최수종 되는…

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 방송인 김종국이 신혼 생활을 공개했다.

12일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 결혼 25년 만에 처음으로 부부 동반 토크쇼에 나선 배우 윤유선과 부장 판사 출신 변호사 이성호가 출연했다.

결혼 4개월 차인 김종국은 아내와의 애칭을 묻자 "서로 그냥 이름을 부른다"며 쑥스러워했다. 이어 부부싸움도 자주 하느냐는 질문에는 "안 한다. 신혼이라서 좋아서 안 한다기보다는 서로의 삶을 존중하니까 안 싸운다"고 단호하게 답했다.

이를 들은 주우재는 "점점 사랑꾼 이미지 기차를 타는 것 같다"며 놀렸고, 김숙 역시 "최수종 되는 거냐"며 짓궂게 말했다. 이에 김종국은 "난 사람과의 갈등을 싫어해서 그런 거다"라고 강조했다.


김종국, 결혼 4개월 만에 달라졌다...♥아내 질문에 단호 "최수종 되는…
또한 주우재는 "부부싸움하면 러닝셔츠 입고 무릎 꿇고 각서를 쓴다고들 하지 않냐. 그런데 부부간 각서도 법적 효력이 있는 걸까"라며 궁금해했다.

송은이는 "법적인 건 모르겠지만 지석진 오빠의 명언이 있다. 각서와 반성문이 있다면 각서가 훨씬 낫다고 하더라. 반성문은 자기 머리로 써야하는데 각서는 불러주는대로 쓰면 되니까 편하다고 했다"고 전해 웃음을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김주하 "전남편 폭력, 아이가 아빠 닮아갈까 봐 겁나 이혼 결심"

2.

[공식] 황재균, 지연과 이혼 2년 만에 새출발…전현무와 한솥밥

3.

'15억 피해' 양치승, 헬스장 폐업 후 눈물이…"오재무 너무 보고 싶었다"

4.

[공식] 민희진, 260억 분쟁 승소 후 첫 입장 "하이브도 고생하셨다" (전문)

5.

[전문] 민희진, 하이브 상대 255억 풋옵션 소송 1심 승소.."소모적 분쟁 인생서 털고파"

연예 많이본뉴스
1.

김주하 "전남편 폭력, 아이가 아빠 닮아갈까 봐 겁나 이혼 결심"

2.

[공식] 황재균, 지연과 이혼 2년 만에 새출발…전현무와 한솥밥

3.

'15억 피해' 양치승, 헬스장 폐업 후 눈물이…"오재무 너무 보고 싶었다"

4.

[공식] 민희진, 260억 분쟁 승소 후 첫 입장 "하이브도 고생하셨다" (전문)

5.

[전문] 민희진, 하이브 상대 255억 풋옵션 소송 1심 승소.."소모적 분쟁 인생서 털고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

2.

'페라리 방치→의전 갑질 논란' 황희찬은 억울하다? 선수측이 공개한 '그날의 진실', "HWANG 명예 실추 타협없이 맞고소"

3.

'맨유 충격! 감히 토트넘이 우리 감독을 넘봐' 4승1무 놀라운 지도력 캐릭 '리그 16위 추락' 토트넘 사령탑 리스트에 올랐다..'맨유가 안 쓰면 토트넘이 데려간다'

4.

[현장인터뷰] 제제금 300만원 삼성 김효범 감독 "징계를 달게 받겠다. 모든 농구 팬에 죄송하다"

5.

KIA에서 5억 받더니.. 엥? 82억 내놔! 욕심이 과했다 → 2배 인상도 걷어차더니 완패

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.