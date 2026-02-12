율희, 이혼 1년 만에 새출발…19금 로맨스 女주인공

율희, 이혼 1년 만에 새출발…19금 로맨스 女주인공
[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 라붐 출신 율희가 배우로 변신해 '19금 현대 로맨스물'에 출연한다.
율희는 12일 자신의 SNS에 "사내에서는 정숙할 것. 드라마 박스, 비글루, 굿숏에서 만나요"라는 글과 함께 사진과 영상을 공개했다. 공개된 이미지에는 촬영 현장으로 보이는 공간에서 다양한 콘셉트를 소화하는 모습이 담겼다.
그가 언급한 '사내에서는 정숙할 것'은 동명의 웹소설을 원작으로 한 숏드라마다. 과도한 업무로 연애를 포기한 편집 디자이너 김나율이 광고회사 대표 권시진의 은밀한 모습을 우연히 목격하며 벌어지는 이야기를 그린다. 19금 현대 로맨스 장르로 알려져 관심을 모으고 있다.
플랫폼 측 역시 "최악의 상사와 최악의 순간에 마주쳤다. 그리고 그 순간부터 모든 것이 변하기 시작했다"며 공개를 예고했다.
한편 율희는 2018년 FT아일랜드 멤버 최민환과 결혼해 1남 2녀를 두었으나, 2023년 협의 이혼했다. 세 자녀는 현재 최민환과 함께 지내고 있으며, 율희는 면접 교섭을 통해 아이들과 만나고 있다.
이후 율희는 2024년 10월 자신의 채널을 통해 결혼 생활 당시의 갈등과 의혹을 폭로했으며, 11월에는 양육권자 변경과 위자료 및 재산 분할 청구 소송을 제기했다.
olzllovely@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.