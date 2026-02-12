이승기♥이다인, 두 아이 부모 된다...딸 출산 2년만 "임신 5개월 차"
[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 이승기, 배우 이다인 부부가 둘째를 임신했다.
12일 뉴스1은 "이다인은 현재 둘째를 임신하고 태교에 전념하고 있는 것으로 확인됐다"라고 보도했다.
매체에 따르면 이다인은 현재 임신 5개월 차로, 두 사람은 소중한 새 생명의 소식에 큰 기쁨을 감추지 못하고 있다.
앞서 이승기와 이다인은 2년 간의 공개 열애 끝 지난 2023년 4월 결혼, 지난 2024년 2월 딸을 출산하며 부모가 됐다. 이후 약 2년 만에 둘째 임신 소식을 전하며 많은 이들로부터 축하가 쏟아졌다.
한편 이승기는 그동안 다양한 예능 프로그램에 출연해 딸 출산 후 달라진 일상을 전하며 남다른 딸 사랑을 드러냈다.
이승기는 지난해 11월 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 "육아가 정말로 힘든 만큼 집에 들어갔을 때 '아빠'하면서 달려오는데 힘든 게 사라진다"며 딸 이야기에 행복한 미소를 지었다.
이어 그는 '딸이 누구 닮았냐'는 질문에 "태어나서 돌까지는 누가 봐도 나를 닮았다더라. 양쪽에 보조개가 있다. 입모양이 너무 똑같다"면서 "이제는 내가 볼 때는 눈매는 엄마, 하관은 나를 닮은 것 같다"고 밝혀 눈길을 끌었다.
