'임창정♥' 서하얀, 재혼 당시 반대했던 큰아들...요즘은 "여친이랑만 데이트"

기사입력 2026-02-13 07:19


[스포츠조선 김수현기자] 가수 임창정의 아내 서하얀이 '첫째 아들'의 근황에 대해 전했다.

12일 서하얀은 팬들과 서로 나눈 Q&A 시간에서 첫째 아들에 대한 질문을 받았다.

서하얀은 '첫찌 둘찌랑 데이트 하는 영상도 좋을 거 같아요! 저번 예능 재밌게 봤어요!'라는 말에 "큰 애기들 이제 데이트는 여자친구랑만 하는 너무 큰 아이... 다신 돌아오지 않는 그 시절 그리워요"라며 속상해 했다.


한편 임창정은 2017년, 세 아들을 둔 상황에서 18세 연하 서하얀과 재혼했다. 이후 두 사람은 두 아들을 출산, 슬하에 다섯 아들을 뒀다.

첫째 아들은 앞서 SBS '동상이몽2'에서 서하얀과의 첫 만남에 대해, "저는 싫었다. 아빠가 결혼 안 한다고 약속했었는데 갑자기 결혼한다고 해서 좀 삐쳤었다. 근데 이제 엄마는 당연한 존재가 됐다. 사랑해요"라고 밝힌 바 있다.

shyun@sportschosun.com

