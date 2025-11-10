'73세' 이용식, 손녀 위해 종아리 고통에도 7km 완주..."1등은 못해" ('아뽀TV'')

기사입력 2025-11-10 19:01


[스포츠조선 정안지 기자] '73세' 이용식이 손녀와 7km 런 도전에 성공했다.

10일 유튜브 채널 '아뽀TV'에는 "73세 할아버지의 도전! 과연 완주 할 수 있을까?"라면서 영상이 게재됐다.

이날 이용식은 손녀와 함께하는 '유아차 RUN' 대회를 앞두고 연습에 나섰다.

이용식은 "코스는 광화문에서부터 여의도까지 7km다"면서 "수민이한테 농담 삼아서 이야기 했는데 그게 진담이 됐다"며 걱정 가득한 표정을 지었다. 이에 딸 이수민은 "이왕 이렇게 된 거 '할 수 있다'며 각오 한마디 해달라"고 했고, 이용식은 "나는 이엘이랑 완주할 수 있다"며 화이팅을 외쳤다.

대회 당일, 이용식은 무대에 올라 "오늘 참 뜻 깊은 날이다. 코미디언 데뷔 50주년 해다. 50년 동안 매일 여의도까지 차를 타고 방송국으로 출퇴근 했었는데, 오늘은 하나 밖에 없는 손녀와 승용차가 아닌 유모차로 여의도까지 간다"며 "마지막 골인 지점에서 꼭 봤으면 좋겠다. 누워서 올거다"고 해 웃음을 안겼다.

이후 대기 중이던 이용식은 "체력이 좋은 아빠들이 너무 많이 나와서 오늘 1등 못한다"면서 새침한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.


'73세' 이용식, 손녀 위해 종아리 고통에도 7km 완주..."1등은 …
잠시 후, 손녀가 유아차에서 잠 든 가운데 이용식은 분위기에 휩쓸려 전력 질주로 대회를 시작했다. 그러나 이용식은 갑작스러운 달리기에 종아리가 놀란 듯 절뚝 거렸고, 잠시 멈춰 스트레칭을 한 뒤 다시 출발했다.

그러나 계속되는 언덕에 점점 표정이 굳어갔고, 딸은 "예전에 비하면 아빠 잘한다. 한 번도 안 쉬었다는 것 자체가 대단하다"며 아빠의 도전을 응원했다.


그때 구급차를 발견한 이용식은 구급차로 향했지만, 그 순간 문이 닫히자 "문 닫으셨다"며 실망한 표정을 지어 웃음을 안겼다.

73세에게는 쉽지 않은 7km 런. 결국 꼴지에 등극, 이에 이용식은 이를 악물고 다시 달리기 시작했다.

그리고 한참의 걷기 끝에 이용식은 2시간 30분 걸려 7km 완주에 성공했다. 이용식은 "우리 이엘이에게 평생 기억에 남게끔 해줘서 자랑스럽다. 좋은 추억, 멋진 흔적이 되길 바란다"면서 소감을 전했다.

anjee85@sportschosun.com

