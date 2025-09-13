'다신 그러지 마' 폰세 때문에 놀란 가슴 쓸어내린 양상문 코치, 아빠 …

|
[대전=스포츠조선 박재만 기자] 위기는 있었지만 1선발 다운 위기관리 능력을 선보이며 6이닝 무실점 호투를 펼친 폰세가 양상문 코치 품에 안겨 행복한 표정을 지었다.
최근 키움과 NC전 두 경기 연속 3실점을 기록한 폰세는 1회부터 집중하는 모습이었다. 지난달 28일 키움전 승리투수가 됐지만 키움전 5이닝 7피안타 3실점을 기록했던 폰세는 1점도 내주고 싶지 않아 보였다.
호투를 펼치던 폰세가 3회 이닝을 마친 뒤 더그아웃에 들어서며 욱한 마음을 그대로 표출했다. 3회에도 빠르게 아웃카운트 2개를 처리한 폰세는 2사 이후 심기가 불편해지기 시작했다. 0B 2S 유리한 카운트를 선점한 폰세는 글러브에 착용한 피치컴이 떨어지자 좋았던 흐름이 깨졌는지 볼을 연이어 3개 던지며 풀카운트까지 승부가 이어졌다. 이후 임지열의 강한 타구가 유격수 심우준 글러브를 맞고 안타를 연결되자 폰세는 아쉬워했다.
|
더 빠르게 이닝을 정리하고 싶었던 폰세는 2사 이후 0B 2S에서 갑자기 제구가 흔들리며 풀카운트 승부 끝 임지열에게 안타를 허용한 것이 마음에 걸렸는지 더그아웃에 들어서며 욱했던 마음을 그대로 표출했다. 흥분한 폰세를 찾은 양상문 코치는 진정하라는 제스처를 취하며 선발 투수와 대화를 나눴다.
|
4회 선두타자 최주환에게 안타를 맞으며 시작한 폰세는 강력한 구위로 주성원과 이주형을 돌려세웠다. 2사 1루 김건희에게 장타를 허용한 폰세는 자존심이 상했는지 어준서와 승부에서 154km 직구를 2개 연달아 스트라이크존에 꽂아 넣으며 타자를 윽박질렀다. 이후 나온 어준서의 내야 땅볼 때 폰세는 타구를 직접 잡았다. 문제는 이후 장면이었다.
|
투수 코치 입장에서는 선발 투수가 타구를 잡은 뒤 토스하지 않고 전력을 다해 뛰다 주자와 충돌하는 장면은 한 마디로 아찔하다. 투구 직후 수비 과정에서 무리하다 에이스 폰세가 부상이라도 당하면 안 되기 때문이다.
|
폰세가 웃어 보이자, 양상문 코치도 그제야 안도의 한숨을 내쉬었다.
장타 허용 후 이어진 실점 위기, 마지막 아웃카운트를 전력 질주를 통해 본인이 직접 처리한 폰세의 강한 승부욕에 양상문 코치는 놀란 가슴을 쓸어내렸다.
|
1사 만루 찬스에서 전력을 다해 뛰어 발로 달아나는 점수를 뽑아낸 손아섭에 이어 리베라토가 만루포를 터뜨리자 폰세 입가에는 미소가 흘러나왔다.
만루포를 터뜨린 리베라토를 기다리고 있던 폰세는 포효하며 홈런 타자를 격하게 반겼다.
6회까지 무실점으로 키움 타선을 틀어막은 폰세는 투구수가 100개 다다르자(94개) 이날 경기를 마쳤다.
강한 승부욕으로 경기 초반에는 양상문 코치 마음을 깜짝 놀라게 했던 폰세는 6이닝 무실점 호투를 펼친 뒤 뜨거운 포옹을 나눴다.
|
|
|
|
|