'다신 그러지 마' 폰세 때문에 놀란 가슴 쓸어내린 양상문 코치, 아빠 미소 후 뜨거운 포옹 [대전 현장]

기사입력 2025-09-14 02:40


호투를 펼친 폰세가 양상문 투수코치와 뜨거운 포옹을 나눴다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[대전=스포츠조선 박재만 기자] 위기는 있었지만 1선발 다운 위기관리 능력을 선보이며 6이닝 무실점 호투를 펼친 폰세가 양상문 코치 품에 안겨 행복한 표정을 지었다.

경기 초반 전력을 다해 뛰어가다 1루 베이스에서 주자와 충돌했던 폰세 때문에 놀란 가슴을 쓸어내렸던 양상문 코치가 6회 투구를 마친 폰세를 찾아가 아빠 미소를 지으며 호투를 칭찬했다.

최근 키움과 NC전 두 경기 연속 3실점을 기록한 폰세는 1회부터 집중하는 모습이었다. 지난달 28일 키움전 승리투수가 됐지만 키움전 5이닝 7피안타 3실점을 기록했던 폰세는 1점도 내주고 싶지 않아 보였다.

호투를 펼치던 폰세가 3회 이닝을 마친 뒤 더그아웃에 들어서며 욱한 마음을 그대로 표출했다. 3회에도 빠르게 아웃카운트 2개를 처리한 폰세는 2사 이후 심기가 불편해지기 시작했다. 0B 2S 유리한 카운트를 선점한 폰세는 글러브에 착용한 피치컴이 떨어지자 좋았던 흐름이 깨졌는지 볼을 연이어 3개 던지며 풀카운트까지 승부가 이어졌다. 이후 임지열의 강한 타구가 유격수 심우준 글러브를 맞고 안타를 연결되자 폰세는 아쉬워했다.


1점도 내주고 싶지 않았던 폰세는 1회부터 집중했다.
2사 이후 풀카운트 승부 끝 안타까지 허용한 선발 폰세를 도운 건 포수 최재훈이었다. 최주환 타석 때 초구부터 2루를 향해 스타트를 끊은 임지열을 포수 최재훈이 정확한 송구로 지워내며 이닝을 끝냈다.

더 빠르게 이닝을 정리하고 싶었던 폰세는 2사 이후 0B 2S에서 갑자기 제구가 흔들리며 풀카운트 승부 끝 임지열에게 안타를 허용한 것이 마음에 걸렸는지 더그아웃에 들어서며 욱했던 마음을 그대로 표출했다. 흥분한 폰세를 찾은 양상문 코치는 진정하라는 제스처를 취하며 선발 투수와 대화를 나눴다.


흥분한 폰세를 진정시키는 양상문 코치.
3회 흥분했던 폰세는 4회 또 한 번 양상문 코치를 깜짝 놀라게 만들었다.

4회 선두타자 최주환에게 안타를 맞으며 시작한 폰세는 강력한 구위로 주성원과 이주형을 돌려세웠다. 2사 1루 김건희에게 장타를 허용한 폰세는 자존심이 상했는지 어준서와 승부에서 154km 직구를 2개 연달아 스트라이크존에 꽂아 넣으며 타자를 윽박질렀다. 이후 나온 어준서의 내야 땅볼 때 폰세는 타구를 직접 잡았다. 문제는 이후 장면이었다.


1루를 향해 전력질주해 마지막 아웃카운트를 직접 처리한 폰세가 어준서와 충돌했다.
타구를 잡은 폰세는 1루수 채은성에게 토스하지 않고 전력을 다해 1루 베이스를 향해 달려갔다. 발 빠른 어준서와 거의 동시에 베이스를 밟은 폰세. 1루심은 아웃을 선언 했지만 설종진 감독대행은 비디오 판독을 요청했다. 판독 결과 원심 그대로 아웃이 되자 폰세는 담담한 표정으로 더그아웃으로 향했다. 3회 이어 4회에도 남다른 승부욕을 보여준 선발 투수를 찾아간 양상문 코치는 직전 수비 때 1루에서 어준서와 충돌한 폰세 상태를 체크했다.

투수 코치 입장에서는 선발 투수가 타구를 잡은 뒤 토스하지 않고 전력을 다해 뛰다 주자와 충돌하는 장면은 한 마디로 아찔하다. 투구 직후 수비 과정에서 무리하다 에이스 폰세가 부상이라도 당하면 안 되기 때문이다.


양상문 투수코치가 깜짝 놀랐던 폰세 수비 장면.
통역과 함께 폰세를 찾은 양상문 코치는 걱정 어린 표정을 지으며 대화를 나눴다. 걱정하는 투수 코치 마음과 달리 폰세는 언제 그랬냐는 듯 웃어 보이며 괜찮다는 제스처를 취했다.

폰세가 웃어 보이자, 양상문 코치도 그제야 안도의 한숨을 내쉬었다.

장타 허용 후 이어진 실점 위기, 마지막 아웃카운트를 전력 질주를 통해 본인이 직접 처리한 폰세의 강한 승부욕에 양상문 코치는 놀란 가슴을 쓸어내렸다.


폰세가 괜찮다며 웃자 양상문 코치도 놀란 가슴을 쓸어내렸다.
강한 승부욕으로 5회까지 키움 타선 상대 단 1점도 허용하지 않고 호투를 펼치고 있던 한화 선발 폰세가 5회말 야수들의 공격력이 폭발하자 활짝 웃었다.

1사 만루 찬스에서 전력을 다해 뛰어 발로 달아나는 점수를 뽑아낸 손아섭에 이어 리베라토가 만루포를 터뜨리자 폰세 입가에는 미소가 흘러나왔다.

만루포를 터뜨린 리베라토를 기다리고 있던 폰세는 포효하며 홈런 타자를 격하게 반겼다.

6회까지 무실점으로 키움 타선을 틀어막은 폰세는 투구수가 100개 다다르자(94개) 이날 경기를 마쳤다.

강한 승부욕으로 경기 초반에는 양상문 코치 마음을 깜짝 놀라게 했던 폰세는 6이닝 무실점 호투를 펼친 뒤 뜨거운 포옹을 나눴다.


KBO 무패 투수 폰세는 호투를 펼치며 이날도 기록을 이어갔다.

폰세를 찾아가 고마운 마음을 전한 김경문 감독.

걱정시켜 미안했는지 양상문 코치에게 90도 인사한 폰세.

와이스와 뜨거운 포옹.

폰세와 대화 나누며 미소 짓는 양상문 코치.

