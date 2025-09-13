|
[부산=스포츠조선 송정헌 기자] '투구 도중 넘어지기까지...' 이제 1이닝도 안심할 수 없다.
13일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 벨라스케즈와 김광현이 선발 맞대결을 펼쳤으나 둘 다 조기 강판 당했다. 김광현은 2회 4실점 후 강판 당했다. 롯데 선발 벨라스케즈는 더 심했다. 1회초 아웃카운트 2개를 잡는 동안 5실점 후 1회조자 마치지 못하고 강판 당했다.
벨라스케즈는 1회초 SSG 선두타자 박성한을 풀카운트 접전 끝에 삼진으로 잡으며 출발했다. 1사 후 에레디아에게 중전안타를 허용했다. 에레디아의 타구가 투수 옆을 스치듯 강하게 날아가자 벨라스케즈가 깜짝 놀라며 투구 후 마운드 위에 넘어지며 뒹굴었다.
벨라스케즈는 야수도 아니었으나 유니폼이 흙투성이가 됐다. 1사 1루에서 투구를 이어갔으나 넘어진 이후 제구력은 더욱 흔들렸다. 다음 타자 최정에서 볼넷, 1사 1, 2루에서 한유섬에게 선취점을 내주는 1타점 적시타를 허용했다.
이어진 1사 1, 3루에서 벨라스케즈는 SSG 류효승을 내야플라이로 유도했다. 하지만, 이번에는 동료들이 벨라스케즈를 돕지 못했다. 나승엽 1루수 뒤로 떨어지는 타구였으나 나승엽은 미동도 없었다. 2루수 고승민이 달려왔으나 볼은 1루수 뒤 애매한 곳에 떨어지며 1타점 적시타가 됐다. 수비 실책으로 기록되지는 않았으나 롯데의 허술한 수비 장면이었다.
투구 도중 넘어지고, 동료들의 수비 도움까지 받지 못한 벨라스케즈는 몸도 마음도 추스를 수 없었다. 이후 곧바로 최지훈에게 초구를 강타 당하며 3점 홈런까지 내줬다.
이후 고명진을 삼진 처리했으나 안상현에게 또다시 2루타 허용 후 강판 당했다. 총 투구 수 30개.
롯데는 1회초 2사 2루에서 벨라스케즈를 내리고 이민석을 올렸다. 이민석이 추가 실점 없이 이닝을 막아 벨라스케즈의 실점은 5점에서 멈췄다.
불행인지 다행인지 롯데는 타자들이 힘을 내며 3회 5-5 동점을 만들며 벨라스케즈의 패전을 막았다.
롯데는 SSG와 역전에 역전을 거듭한 끝에 9회말 김민성의 끝내기 안타가 나오며 12-11로 극적인 승리를 거뒀다. 롯데는 1회초 벨라스케즈의 5실점으로 출발했으나 집중력을 발휘하며 가을야구 희망을 이어갈 수 있게 됐다.
