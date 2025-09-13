'찬호야, 오늘도 부탁해' 이범호 감독 격려에 4안타로 화답한 박찬호[잠…

스포츠조선

'찬호야, 오늘도 부탁해' 이범호 감독 격려에 4안타로 화답한 박찬호[잠실 현장]

최종수정 2025-09-14 02:55

경기 전 흐뭇한 미소로 박찬호의 어깨를 주무르는 이범호 감독

이범호 감독의 격려에 즐거운 미소를 지어보인 박찬호. 잠실-허상욱 기자

[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] '찬호야, 오늘도 기대할게~'

13일 경기 시작을 앞둔 잠실야구장에서 국민의례를 위해 그라운드에 나선 KIA 이범호 감독이 1회초 2번타자로 나설 박찬호의 어깨를 다정하게 주무르며 격려의 말을 건네는 모습이 포착됐다.


전날인 12일 광주 두산 전에서 9회말 2사 1, 2루. 동점 1타점 적시타를 날리고 환호하는 박찬호. 광주=송정헌 기자
이범호 감독과 대화를 나누는 박찬호의 표정에는 여유가 넘쳤다. 박찬호는 전날 광주에서 열린 두산전에서 9회말 2사 1,2루 찬스에서 극적인 동점 적시타를 터뜨렸고 이어진 김선빈의 끝내기 안타로 짜릿한 역전승을 이끌어낸 주역이 됐다.


1회초 2루타를 날리고 기뻐하는 박찬호의 모습.
KIA 타이거즈는 이날 펼쳐진 LG와의 경기에서 6대3으로 승리했다. 박찬호는 이날 경기 2번타자 유격수로 선발 출장해 5타수 4안타의 맹타를 터뜨리며 팀 승리에 크게 기여했다.

1회 첫 타석부터 2루타를 터뜨리며 전날의 기세를 이어갔다. 박찬호는 볼카운트 3B1S에서 상대 선발 임찬규의 5구째 140㎞ 직구를 공략해 좌중간을 가르는 2루타를 날렸다.


2회말 문보경의 내야땅볼 타구를 잡아 1루에서 잡아내는 박찬호
2회말 수비에서도 집중력을 발휘했다. 박찬호는 1대0으로 앞선 2회 선두타자 문보경의 잘 맞은 타구를 몸을 날려 백핸드로 잡아내 1루에 던져 아웃으로 연결해냈다.


9회초 무사 1루 타석에 나선 박찬호의 경기 기록이 나타난 전광판의 모습.

9회초 무사 1루 페이크번트앤슬래시로 안타를 만들어내는 박찬호, 스윙 후 쓰고 있던 헬멧이 벗겨지는 모습.
3회와 5회에도 안타를 추가한 박찬호는 9회초 결정적인 적시타를 터뜨리며 승부의 쐐기를 박는 역할을 했다.

4대2, 두 점차 박빙의 리드 속에서 KIA는 9회초 선두타자 박민의 중견수 앞 안타로 찬스를 만들었다. 무사 1루 상황에서 타석에 나선 박찬호는 희생번트를 시도하듯 배트를 내리고 서 있다가 재빠르게 강공으로 전환해 1-2루간을 완벽하게 뽑아내는 안타로 연결했다.


이어진 무사 1,2루 상황에서 김규성의 3루 땅볼을 처리하던 문보경의 실책으로 2루주자 박민이 홈을 밟으며 점수차를 벌렸고, 2사 후 터진 나성범의 적시타로 한 점을 추가하며 KIA는 6대2로 승부를 굳혔다.


안타를 날린 뒤 박수를 치며 환호하는 박찬호의 모습.

박찬호가 이범호 감독과 승리의 기쁨을 나누고 있다.
LG는 9회말 공격에서 한 점을 뽑아내며 추격을 시도했으나 거기까지였다. 최종 스코어 6대3으로 승리한 KIA는 전날에 이어 2연승을 달렸다. 이범호 감독은 4안타를 때려내며 승리를 이끈 박찬호와 하이파이브를 나누며 2연승의 기쁨을 만끽했다.









