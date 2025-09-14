스포츠조선

마황의 매력이란.. 롯데 황성빈 "오늘 같은 응집력, 끝까지 보여드리겠다. 정훈 선배님이 선수단을 모았다"

기사입력 2025-09-14 08:46


마황의 매력이란.. 롯데 황성빈 "오늘 같은 응집력, 끝까지 보여드리겠다…
13일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 6회 1타점 희생플라이 타구를 날린 롯데 황성빈. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.13/

마황의 매력이란.. 롯데 황성빈 "오늘 같은 응집력, 끝까지 보여드리겠다…
13일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 6회 1타점 희생플라이 타구를 날린 롯데 황성빈. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.13/

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 '마황' 황성빈이 돌격대장으로 맹활약을 펼쳤다.

황성빈은 13일 부산 사직구장에서 열린 2025 KBO리그 SSG 랜더스전 1번타자 겸 중견수로 선발 출전했다. 황성빈은 5타수 3안타 3타점 2득점 불방망이를 휘둘렀다. 롯데는 12대11로 승리했다. 공동 5위로 복귀하며 가을야구 불씨를 되살렸다.

어려운 경기였다. 롯데는 1회초 5점을 잃고 시작했다. 선발 벨라스케즈가 1이닝도 버티지 못하고 붕괴했다. 하필 SSG 선발은 좌완 에이스 김광현. 초반부터 패색이 짙었다.

황성빈은 "1회에 실점한 후 정훈 선배님이 선수단을 모아 포기하지 말자고 말씀하셨다. 선수단이 '하나씩 따라가자'는 마음으로 집중력을 발휘했던 것이 타이트한 경기를 만들 수 있었다"고 돌아봤다.

롯데는 야금야금 따라갔다. 3회 동점, 5회 역전에 성공했다.

황성빈은 "1회말 1점을 따라가고, 이어 2회에도 3점을 따라갔던 것이 선수들이 타석에서 경기 초반 집중력 보여줬기 때문이다"라고 자랑스러워했다.

황성빈은 올 시즌 70경기 245타석 타율 2할6푼6리 OPS(출루율+장타율) 0.642를 기록했다. 후반기 들어 주전 경쟁을 펼치며 벤치 대기하는 경기도 늘었다.

황성빈은 "선발로 나가지 못한 경기가 최근에 많았다. 벤치에서 제가 할 수 있는 부분을 준비하고 있었고, 경기에 나갈 때 맡겨진 부분을 확실히 해내고 싶었다"며 늘 긴장의 끈을 놓지 않았다고 했다.


이어서 "타석에서 아쉬운 모습이 많았다. 타석에서 더 집중력 있는 모습을 보여드리고 싶었던 마음이 컸던 경기였다"고 덧붙였다.


마황의 매력이란.. 롯데 황성빈 "오늘 같은 응집력, 끝까지 보여드리겠다…
13일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 9회말 롯데 김민성이 끝내기 안타를 날렸다. 동료들과 함께 승리의 기쁨을 나누고 있는 김민성. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.13/

마황의 매력이란.. 롯데 황성빈 "오늘 같은 응집력, 끝까지 보여드리겠다…
13일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 9회말 롯데 김민성이 끝내기 안타를 날렸다. 동료들과 함께 승리의 기쁨을 나누고 있는 김민성. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.13/

마황의 매력이란.. 롯데 황성빈 "오늘 같은 응집력, 끝까지 보여드리겠다…
13일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 9회말 롯데 김민성이 끝내기 안타를 날렸다. 동료들과 함께 승리의 기쁨을 나누고 있는 김민성. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.13/
롯데는 2연승을 달리며 중위권 경쟁에 다시 뛰어들었다. 3위 SSG와 승차 3경기, 4위 KT와 승차 2경기다.

황성빈은 "오늘 경기를 돌아보면, 한 타석 한 타석 소중하게 생각하고, 악착같이 임했던 것이 좋은 결과로 이어졌던 것 같다. 희생 플라이가 필요한 상황에선 욕심부리지 않고 한 점 뽑는 것에 집중했다"고 돌아봤다.

롯데도 전반적으로 활기를 되찾았다. 역전승이 분위기에 불을 제대로 붙였다.

황성빈은 "팀적으로 오늘 경기는 좋았을 때의 응집력을 다시 보여준 경기라고 생각한다. 포기하지 않고 어느 상황이든 이겨낼 수 있다고 생각하는 것이 우리 팀의 정체성이었다. 오늘 경기와 같은 팀의 응집력을 시즌 끝까지 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 힘주어 말했다.


부산=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

