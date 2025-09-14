|
[부산=스포츠조선 송정헌 기자] 롯데 자이언츠 선수단이 고(故) 최동원의 14주기 추모행사를 열었다.
13일 부산 사직구장에서 롯데와 SSG의 경기가 열렸다. 롯데 자이언츠는 '최동원 메모리얼 데이'를 기념하고 레전드 최동원 14주기를 추모했다.
경기를 앞두고 사직구장 앞 광장에 있는 최동원 동상에서 헌화식이 열렸다. 롯데 자이언츠 이강훈 대표, 김태형 감독, 선수대표 김원중이 참석한 가운데 헌화식과 고인을 기리는 시간을 가졌다.
경기 전에는 최동원의 추모 영상 상영과 함께 선수단과 관중이 함께 고인을 기리는 묵념을 했다.
메모리얼 데이를 기념해 염종석 동의과학대학교 야구부 감독과 한문연 동의과학대학교 야구부 코치가 참석해 레전드 팬사인회도 개최됐다.
애국가는 최동원 유소년야구단 소속 초등학생 23명이 제창했다.
시구와 시타는 고인의 모교 경남고등학교 야구부 투수 장찬희와 내야수 유진준이 맡았다. 두 선수는 올해 대통령배와 봉황대기 전국 고교야구 대회 우승을 이끈 주역이다.
경기에 나서는 롯데 선수들은 최동원 메모리얼 데이를 맞아 모자와 헬멧에 추모 패치를 부착하고 경기에 나섰다.
이날 롯데 선수들은 SSG에 12-11로 극적인 역전승을 거뒀다. 외국인 선발 벨라스케즈가 1회초부터 5실점 난조로 강판 당했으나 집중력을 발휘하며 끝내 승부를 뒤집었다. 최동원 추모 데이 롯데 선수들은 끝까지 포기하지 않고 가을야구 희망을 이어갔다.