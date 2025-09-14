등판 자체가 기록이고 역사다, 이런 외인 또 나올까 "남은 목표는…"

스포츠조선

기사입력 2025-09-14 13:13


13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 폰세가 미소 짓고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/

13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 폰세가 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/

[스포츠조선 이종서 기자] 신기록 행진은 계속해서 이어지고 있다. 이제 '정상'을 바라봤다.

코디 폰세(31·한화 이글스)는 13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 6이닝 6안타 8탈삼진 무실점을 기록하며 시즌 17승 째를 수확했다.

'무패 투수'로서의 명성을 이어갔다. 개막 이후 단 한 차례 패배없이 17연승을 달렸다. 종전 개막 최다 연승 기록은 2003년 현대 정민태 2017년 KIA 헥터 노에시의 14연승. 폰세는 여기에 3승을 더했다.

올 시즌 폰세는 KBO리그 투수 기록을 계속해서 갈아치우고 있다. 5월17일 대전 SSG전 더블헤더 1차전에서는 18개의 삼진을 잡아내며 정규이닝(9이닝) 최다 탈삼진 신기록을 세웠다. 또한 3일 NC전에서는 2021년 두산 아리엘 미란다가 가지고 있던 한 시즌 최다 탈삼진(225개)를 넘었다. 13일 8개의 삼진을 더한 폰세는 236탈삼진을 기록하고 있어 KBO리그 최초 250탈삼진 투수 탄생을 기대하게 했다.

지금의 기세라면 KBO리그 최초 무패 다승왕 탄생까지도 바라보고 있다.


13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 5회말 1사 만루 한화 리베라토가 만루포를 터뜨리자 폰세가 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/
13일 경기를 마친 뒤 폰세는 "내 호투의 힘은 모두 우리 동료들에게서 나온다"라며 "내 모든 승리는 동료들의 도움이 있었기 때문이다. 실제로 오늘도 최재훈의 좋은 리드와 야수들의 좋은 수비, 많은 득점지원 덕에 승리할 수 있었다"고 고마운 마음을 전했다.

폰세는 이어 "연승에 대한 의미는 우리 팀 동료들에게 돌리고 싶다. 나는 남은 시즌 등판에서도 언제나처럼 최선을 다해서 피칭할 생각"이라고 했다.

한화는 13일 경기를 잡으면서 선두 LG 트윈스와 승차를 2.5경기 차로 좁혔다. 맞대결 3연전이 있는 만큼, 선두 탈환도 가능한 격차다. 동시에 2위 확정에도 성큼 다가갔다.


폰세 역시 가을야구를 바라봤다. 폰세는 "이제 남은 목표는 한국시리즈 우승이다. 훌륭한 동료들이 있기 때문에 끝까지 지금처럼 경기를 즐기고, 우리의 믿음을 잃지 않으면 이뤄질 수 있다고 생각한다. 나 역시 우리 팀의 우승을 위해 최선을 다 하겠다"고 밝혔다.

이날 5회말 김태연이 안면부에 공을 맞는 부상이 나왔다. 김태연은 곧바로 병원으로 옮겨졌고, 다행히 큰 부상은 피했다.

폰세는 "오늘 사구를 맞은 김태연이 하루빨리 다시 함께 그라운드에 설 수 있기를 응원하겠다"고 말하며 동료애까지 보여줬다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 3회초 2사 2,3루 한화 폰세가 키움 주성원 타구를 잡은 뒤 직접 1루 베이스를 터치하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/

