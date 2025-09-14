140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에…

|
[대전=스포츠조선 박재만 기자] 140km 빠른볼이 번트 자세를 취하고 있던 한화 김태연 안면을 강타한 순간 투구 직후 깜짝 놀란 키움 하영민은 홈 베이스까지 달려왔다.
고의성은 전혀 없었던 상황이었다. 1대0 팽팽한 경기가 이어지던 5회 한화 선두타자 하주석이 좌전 안타를 날리며 무사 1루. 이어진 김태연 타석 때 벤치는 희생 번트 사인을 냈다.
만원 관중의 응원 소리로 가득 찼던 경기장은 사구 직후 정적이 흘렀다. 모두가 한마음으로 쓰러진 김태연을 걱정했다.
미안해 어쩔 줄 몰라 하던 하영민은 얼굴에 수건을 감싼 채 경기장을 빠져나가는 김태연을 바라보며 끝까지 걱정했다. 이후 주심은 직구 헤드샷 자동 퇴장을 선언했다.
안면 사구 직후 김태연은 곧바로 충남대학교병원 응급실로 이동했다. 천만다행으로 큰 부상은 피한 김태연은 구강 주변부 CT 촬영 검진 결과 특이 사항이 없다는 소견을 받았다. 입술 안쪽 상처를 봉합하는 치료만 받고 귀가했다고 구단은 전했다.
리베라토의 만루포를 앞세워 5회에만 6득점을 올리며 빅이닝을 만든 한화는 경기 후반 불펜이 흔들리며 추격을 허용했지만 10대5로 승리를 거뒀다.
