스포츠조선

LG 잡고 3연승 가보자! KIA 선발 명단 떴다 → 윤도현-박찬호 테이블세터 출격

기사입력 2025-09-14 15:22


LG 잡고 3연승 가보자! KIA 선발 명단 떴다 → 윤도현-박찬호 테이…
13일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 2회말 문보경의 내야땅볼 타구를 잡아 1루에서 잡아내는 박찬호의 모습. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.13/

LG 잡고 3연승 가보자! KIA 선발 명단 떴다 → 윤도현-박찬호 테이…
13일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 5회초 KIA 윤도현이 안타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.13/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 3연승을 노리는 KIA 타이거즈가 선발 명단을 공개했다.

KIA는 14일 잠실구장에서 2025 KBO리그 LG 트윈스와 격돌한다.

KIA는 최근 2연승으로 실낱 같은 가을야구 불씨를 되살렸다. 공동 5위 삼성 롯데를 승차 2경기 차이로 추격했다.

KIA는 윤도현(3루수)-박찬호(유격수)-김선빈(2루수)-최형우(지명타자)-나성범(우익수)-위즈덤(1루수)-오선우(좌익수)-한준수(포수)-김호령(중견수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

선발투수는 양현종.

LG는 신민재(2루수)-문성주(우익수)-오스틴(1루수)-문보경(3루수)-김현수(지명타자)-오지환(유격수)-박동원(포수)-김현종(좌익수)-박해민(중견수)으로 맞선다. LG 선발투수는 톨허스트.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남현희도 전청조 재벌 3세로 속았다…공범 누명 벗어[SC이슈]

2.

김종국, ♥아내와 행복한 '신혼' 인증...'당혹' 덕담에도 '연신 미소' ('런닝맨')

3.

추성훈, 지갑에 현금 1500만원 들고 다니면 뭐하나..시급 500원 쓰레기 매립지서 알바('밥값')

4.

이지혜, 아이 목에서 생선 가시 직접 제거…"심장이 철렁"

5.

'김무열♥' 윤승아, '볼록' 아랫배 심각해졌다더니..."배 집어 넣어라" ('승아로운')

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

'英 BBC도 경악' 손흥민 있어도 못 이기더니...포스테코글루, SON 없는 노팅엄 부임 첫 경기 완패→"다음 경기는 다를 것" 자신감 여전

3.

KS 선발 나서나 했는데... 신인왕 후보의 첫 불펜 大실패. 결국 작년 준PO 스타가 다시 불펜으로 가야하나[SC 포커스]

4.

9월 A매치 함께한 배준호-백승호, 챔피언십서 '코리안 더비'...스토크, 버밍엄에 1-0 승

5.

KT의 승리가 불러온 핵폭풍급 '나비효과', LCK와 롤드컵 진출 구도 뒤흔들었다

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

'英 BBC도 경악' 손흥민 있어도 못 이기더니...포스테코글루, SON 없는 노팅엄 부임 첫 경기 완패→"다음 경기는 다를 것" 자신감 여전

3.

KS 선발 나서나 했는데... 신인왕 후보의 첫 불펜 大실패. 결국 작년 준PO 스타가 다시 불펜으로 가야하나[SC 포커스]

4.

9월 A매치 함께한 배준호-백승호, 챔피언십서 '코리안 더비'...스토크, 버밍엄에 1-0 승

5.

KT의 승리가 불러온 핵폭풍급 '나비효과', LCK와 롤드컵 진출 구도 뒤흔들었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.