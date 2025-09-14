'38억' FA 그 분만 잘했어도.. → '10승 좌완'을 왜 불펜으로 …

|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "우리가 왼손이 없으니까..."
송승기는 이미 테스트를 실시했다. 결과가 좋지 않았다. 13일 잠실 KIA전에 구원투수로 나와 1⅓이닝 4피안타 2실점(비자책)을 기록했다.
염경엽 감독은 "고민을 해봐야죠"라며 입맛을 다셨다. 첫 단추가 마음에 들지 않았다. 염경엽 감독은 "뭐든지 처음이 항상 중요하다. 처음이 안 좋으면 계속 안 좋을 확률이 높다. 그렇다고 지금 계속 테스르를 할 상황도 아니다"라고 말했다.
결국 염경엽 감독은 잔여 시즌 손주영도 불펜으로 올려볼 계획이다. 송승기 불펜행도 아직 포기하지 않았다.
염경엽 감독은 "정규리그 막바지에 여유가 주어진다면 송승기를 한 번 정도 더 테스트 해볼 생각이다. 주영이도 한 번 구원으로 나갈 타이밍이 있다. 둘 중에 누가 선발에서 또는 중간에서 더 잘해낼지 판단을 해보겠다. 한 명은 가야 된다. 어떻게 해야 우리 전력을 극대화할 수 있을지 전체적으로 회의를 통해서 결정하겠다"고 내다봤다.
잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com