스포츠조선

'이럴수가' 문동주가 무너졌다…고춧가루 부대 화력 무섭네, '시즌 개인 최다 실점'

최종수정 2025-09-14 18:54

'이럴수가' 문동주가 무너졌다…고춧가루 부대 화력 무섭네, '시즌 개인 …
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 문동주가 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

'이럴수가' 문동주가 무너졌다…고춧가루 부대 화력 무섭네, '시즌 개인 …
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 문동주가 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 갈 길이 바쁜 순위 싸움. 한화 이글스의 문동주가 올 시즌 개인 최다 실점을 했다.

문동주는 14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에 선발 등판해 3⅓이닝 9안타 무4사구 3탈삼진 8실점을 기록했다.

문동주는 올 시즌 21경기에서 11승3패 평균자책점 3.16을 기록하면서 데뷔 첫 두 자릿수 승리 행진을 이어가고 있었다. 최근 2경기에서는 모두 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 피칭을 했다.

2위 한화는 1위 LG 트윈스에 2.5경기 차. 맞대결 3연전이 있지만, 1승이 급했다. 확실하게 믿음을 주던 문동주였지만, 최근 절정의 타격감을 보여주고 있던 키움 타선에 최다 실점으로 흔들렸다.

이날 문동주는 총 71개의 공을 던졌다. 최고 158㎞ 직구와 더불어 포크(17개) 커브(11개) 슬라이더(7개)를 섞어 경기를 풀어갔다.


'이럴수가' 문동주가 무너졌다…고춧가루 부대 화력 무섭네, '시즌 개인 …
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 문동주가 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/
초반부터 실점이 나오면서 고전했다. 1회초 선두타자 송성문을 뜬공으로 잡았지만, 임지열의 안타와 최주환의 2루타로 첫 실점을 했다. 이후 주성원과 임병욱을 땅볼과 스트라이크 낫아웃 1루수 터치 아웃으로 이닝을 마쳤다.

2회초 깔끔하게 삼자범퇴로 이닝을 마쳤지만, 3회초 다시 실점이 나왔다. 선두타자 박주홍에게 안타를 허용했고, 송성문의 2루타로 무사 2,3루가 됐다. 이후 임지열의 희생플라이와 최주환의 땅볼 진루타로 3-0으로 점수를 벌렸다. 이후 주성원을 삼진으로 잡아냈다.

4회초 빅이닝 허용으로 결국 이닝을 마치지 못?다. 선두타자 임병욱과 김건희의 안타로 무사 1,2루가 됐다. 이후 어준서의 뜬공으로 2루 주자 어준서가 3루를 밟았다. 이후 오선진의 안타와 박주홍의 2타점 적시타, 송성문의 적시타가 터졌다. 문동주의 실점은 7점이 됐다.


결국 문동주는 조동욱에게 마운드를 넘겨줬다. 조동욱은 임지열에게 2루타를 맞았고, 점수는 8-0. 문동주의 자책점도 8점이 됐다.

문동주의 올 시즌 최다 실점은 5월25일 롯데전으로 4⅔이닝 6실점을 기록했다. 8실점은 올 시즌 최다 실점 경기.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


'이럴수가' 문동주가 무너졌다…고춧가루 부대 화력 무섭네, '시즌 개인 …
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 문동주가 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안소영 "'애마부인' 때문에 인생 망해, 광고 끊기고 야간업소서 노래"

2.

김대희, 아파트 화재에 주민들 구했다 "승무원 출신 ♥아내 지시로 대피시켜" ('조동아리')

3.

이지현, 남매 '라이딩+숙제' 주말이 더 바쁜 '싱글맘'..."끝이 보이지 않아"

4.

허영만, '체지방률 16.9%' 최은경에 "몸무게 몇이요?" 돌직구('백반기행')

5.

김병만, 달인도 못 하는 게 있네..재혼 아내와 얻은 子육아에 '진땀'('조선의 사랑꾼')

스포츠 많이본뉴스
1.

무릎 꿇고 홈런이라니? 42세 최형우의 불가사의 파워 → "그것은 뇌로 때린 홈런"

2.

"죄송합니다", "투수 위로해줘"…아찔했던 '헤드샷', 동업자 정신은 살아있었다

3.

0-3 완패 우리카드 마우리시오 감독 "상대는 모두 공격적이었는데..."[여수 코멘트]

4.

'2위 와일드카드로 본선 진출했는데…' 中 신났다, U-22 감독 "2030년 월드컵 돌파 기회!" 희망 회로

5.

"동은이랑 워낙 친한 사이라…" 최장타자 맞대결 승자는 방신실, OK 장학생 출신 최초 우승→공동 다승왕 등극[OK저축은행 읏맨오픈]

스포츠 많이본뉴스
1.

무릎 꿇고 홈런이라니? 42세 최형우의 불가사의 파워 → "그것은 뇌로 때린 홈런"

2.

"죄송합니다", "투수 위로해줘"…아찔했던 '헤드샷', 동업자 정신은 살아있었다

3.

0-3 완패 우리카드 마우리시오 감독 "상대는 모두 공격적이었는데..."[여수 코멘트]

4.

'2위 와일드카드로 본선 진출했는데…' 中 신났다, U-22 감독 "2030년 월드컵 돌파 기회!" 희망 회로

5.

"동은이랑 워낙 친한 사이라…" 최장타자 맞대결 승자는 방신실, OK 장학생 출신 최초 우승→공동 다승왕 등극[OK저축은행 읏맨오픈]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.