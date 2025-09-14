스포츠조선

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

기사입력 2025-09-14 20:16


14일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 9회초 현재 LG가 14대0으로 앞서고 있는 경기 내용이 전광판에 나타나고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.14/

14일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 8회말 1사 1루 LG 김준태가 안타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.14/

14일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 8회말 무사 만루 신민재가 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.14/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 80승에 선착했다. 정규시즌 우승 확률 95%를 손에 넣었다.

LG는 14일 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 KIA 타이거즈와의 경기에서 14대0으로 승리했다. LG는 시즌 80승3무50패를 기록했다. KIA는 5위 삼성과 승차 3경기로 멀어졌다.

LG는 60승 70승에 이어 80승도 가장 먼저 도달했다. 정규시즌 70승 선점 팀의 우승 확률은 77.1%(35회 중 27회)였다. 80승 선점 팀의 우승 확률은 95%(20회 중 19회)로 급격하게 높아진다. 80승 이후에는 뒤집힐 확률이 그만큼 희박하다.

LG 선발 톨허스트가 완벽투를 펼쳤다. 톨허스트는 6이닝 동안 안타 단 2개만 허용하며 무실점했다. 톨허스트는 직전 등판 9일 고척 키움전 4이닝 5실점 부진했다. 이날 호투로 깔끔하게 만회했다. 톨허스트는 6경기 5승 1패 평균자책점 1.54를 기록했다.

신민재가 6타수 3안타, 오지환이 5타수 2안타 4타점 활약했다.

LG는 1회말 선취점을 뽑았다. 산뜻하게 출발했다.

선두타자 신민재가 내야 안타 출루했다. 문성주 오스틴이 볼넷을 골랐다. 무사 만루에서 문보경이 2루수 병살타를 쳤지만 3루에 있던 신민재가 득점했다. 계속된 2사 3루에서 김현수가 우중간 적시타로 문성주까지 불러들였다.

LG는 3회말 5-0으로 달아났다.


14일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 6회초 투구를 무실점으로 마친 톨허스트가 오스틴과 이야기를 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.14/

14일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 3회말 1사 1,3루 홍창기가 1타점 희생플라이를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.14/

14일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 1회말 2사 3루 김현수가 1타점 적시타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.14/

오스틴 문보경기 볼넷 출루했다. 김현수가 안타를 쳤다. 무사 만루에서 오지환이 우측에 2타점 적시타를 터뜨렸다. 양현종을 마운드에서 끌어내렸다. 박동원이 바뀐 투수 김기훈에게 유격수 뜬공 아웃됐다.

1사 1, 3루에서 LG는 대타 홍창기 카드를 꺼냈다. 홍창기가 좌익수 희생플라이 타점을 올렸다.

LG는 5회말 1점을 더 도망가면서 승리를 예감했다. 2사 1루에서 오지환이 중견수 키를 넘기는 큼지막한 2루타를 쐈다.

LG는 8회말 타자일순하며 무려 8득점, 승부에 쐐기를 박았다.

9회초에는 등판 간격이 길었던 마무리 유영찬이 올라와 마침표를 찍었다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

