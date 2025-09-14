'LG 고맙지?' 키움표 고춧가루 폭발 또 터졌다! 'PS 확정' 한화 …

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 지독한 난타전. 승자는 키움 히어로즈였다.
한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-최재훈(포수)-이원석(우익수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.
2회말 한화가 경기를 뒤집었다. 1사 후 하주석의 번트 안타에 이어 최재훈의 적시 2루타가 터졌다. 이원석의 땅볼로 2사 3루가 됐고, 심우준의 적시타로 2-1로 역전에 성공했다.
3회말 한화는 리베라토와 노시환 채은성의 안타로 3-3 균형을 맞췄다.
키움이 4회초 빅이닝을 만들었다. 선두타자 임병욱과 김건희의 연속 안타, 어준서의 뜬공으로 1사 1,3루가 됐다. 이후 오선진의 안타와 박주홍의 2타점 3루타, 송성문의 적시 2루타로 7-3을 만들었다.
한화도 쉽사리 분위기를 넘겨주지 않았다. 심우준과 손아섭의 연속 볼넷으로 무사 1,2루 찬스가 만들어졌다. 결국 키움도 선발 정현우를 내리고 박윤성을 투입했다. 박윤성은 리베라토를 뜬공으로 돌려세웠지만, 문현빈에게 1타점 적시타를 맞았다. 이후 노시환의 볼넷으로 만루. 하주석 타석에서 폭투가 나와 한 점을 준 키움은 하주석의 2타점 적시타로 7-10으로 점수를 좁혔다.
한화는 6회말 한 점을 더했다. 리베라토의 볼넷과 문현빈의 안타로 1,3루를 만들었다. 이어 폭투로 3루 주자 리베라토가 홈을 밟으며 점수 차는 2점이 됐다.
한화는 9회말 이도윤의 안타에 이어 이진영의 투런 홈런이 나와 추격에 불씨를 당겼지만, 벌어진 점수를 모두 따라가지 못했다.
키움은 정현우에 이어 박윤성(⅔이닝 2실점)-원종현(1⅓이닝 무실점)-김동규(⅓이닝 1실점)-오석주(⅔이닝 무실점)-윤석원(1이닝 무실점)-박주성(1이닝 무실점)-조영건(1이닝 2실점)이 올라와 승리를 지켰다.
한화는 문동주에 이어 조동욱(⅓이닝 1실점)-주현상(1이닝 1실점)-김범수(⅓이닝 무실점)-엄상백(1이닝 무실점)-윤산흠(2이닝 무실점)-강재민(1이닝 3실점)이 등판했다.
