다 끝나고 봅시다 → 염갈량도 하락세 인정. 그러나.. "6.5든 0.5…

|
|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] '단독 선두' LG 트윈스의 염경엽 감독이 하락세를 인정했다. 하지만 잔여 시즌 LG가 이겨낼 힘이 충분하다고 자신했다.
사실 위기라고 진단하기에는 무리가 있다. LG는 후반기 초반 한화에 5.5경기 뒤진 2등이었다. 7월 19일 한화가 54승 33패 2무승부로 1위, LG가 49승 39패 2무승부로 2위였다. LG는 7월 20일부터 31승 1무 11패 폭주했다. 최근 10경기도 5승 5패다. 앞선 페이스가 너무 좋았던 것이다.
LG는 또 이미 위기를 한 차례 극복한 경험이 있다. 전반기 중후반부 한화에 1위를 빼앗겼다. 후반기가 시작할 때까지 한화를 사정권에 붙들어 놓았다. 이악물고 버틴 덕분에 8월 대반격을 맞이했다.
|
|
동시에 LG는 60승 70승에 이어 80승도 가장 먼저 도달했다. 정규시즌 80승 선점 팀의 우승 확률은 95%(20회 중 19회)다.
염경엽 감독은 "야구에 100%는 없다.(위기는)일시적으로 어느 팀이든 온다. 얼마나 최소화하느냐가 중요하다. 승차가 0.5경기든 6.5경기든 똑같다. 1위가 중요하다. 승차는 중요하지 않다"며 '최후의 승리'를 염원했다.
잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com