스포츠조선

'KBO 최초 새역사' 이러다 또 ML 역수출 탄생하나? 20승 투수 이후 처음

기사입력 2025-09-15 11:19


'KBO 최초 새역사' 이러다 또 ML 역수출 탄생하나? 20승 투수 이…
1일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. NC 선발투수 라일리가 등판 전 에어컨으로 더위를 식히고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.1/

[스포츠조선 나유리 기자]의미있는 KBO 대기록에 당당히 이름을 올렸다. 이러다 메이저리그 역수출도 가능할 분위기다.

NC 다이노스 라일리 톰슨이 시즌 200탈삼진을 돌파했다. 라일리는 14일 창원 두산 베어스전에서 선발 투수로 등판해 6이닝 동안 2안타 10탈삼진 1볼넷 무실점으로 완벽한 호투를 펼치며 승리 투수가 됐다.

이 경기에서 무려 10개의 탈삼진을 추가한 그는 마지막 이닝이 된 6회초 2사 주자 없는 상황에서 두산 제이크 케이브를 3구 커브에 헛스윙 유도하는데 성공했다. 이날 경기 10번째 탈삼진. 올 시즌 자신의 200번째 탈삼진이었다.

이는 NC 구단 역사상 두번째다. 첫번째 기록의 주인공은 2023년 NC에서 활약했던 '슈퍼 에이스' 에릭 페디였다. 페디는 당시 209탈삼진을 기록하며 구단 역사를 경신했는데, 라일리가 페디에 이어 두번째로 200탈삼진에 도달한 것은 물론이고 이제 신기록까지 도전한다.

SSG 랜더스와 더불어 잔여 경기가 가장 많이(14경기) 남아있는 NC는 로테이션상, 라일리가 2번에서 최대 3번까지 타이트하게 등판이 가능하다. 페디의 기록을 넘어, 구단 신기록 작성이 충분히 가능할 것으로 보인다.

뿐만 아니다. 라일리는 한화 이글스 코디 폰세, SSG 랜더스 드류 앤더슨과 함께 합작 KBO 신기록을 썼다. KBO 역사상 한 시즌에 투수 3명이 200탈삼진을 기록한 것은 올해가 처음이다.


'KBO 최초 새역사' 이러다 또 ML 역수출 탄생하나? 20승 투수 이…
13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 5회말 1사 만루 한화 리베라토가 만루포를 터뜨리자 폰세가 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/
15일 기준으로 폰세가 236탈삼진으로 리그 1위, 앤더슨이 225탈삼진으로 2위를 기록 중이다. 여기에 라일리까지 가세하면서 역사상 최초 기록이 달성됐다.

종전 기록은 전설적 투수들. 1986년 해태 선동열이 214탈삼진, 롯데 최동원이 208탈삼진을 기록했었고, 1996년 롯데 주형광이 221탈삼진, 한화 정민철이 203탈삼진을 기록한 바 있다. 그 외에 이렇게 3명의 200탈삼진 트리오가 탄생한 것은 역사상 처음이다. 특히 3명 모두 외국 국적의 '슈퍼에이스'라는 공통점이 있다.


승운이 없는 편인 팀 동료 로건 앨런과 다르게, 라일리는 올 시즌 팀의 에이스 역할을 해내고 있다. 27경기에서 15승6패 평균자책점 3.55로 다승 공동 2위, 탈삼진 3위에 올라있다.


'KBO 최초 새역사' 이러다 또 ML 역수출 탄생하나? 20승 투수 이…
14일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 NC 다이노스의 경기. NC 라일리가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.14/
라일리는 현재 메이저리그에서도 눈여겨보고 있는 KBO리그의 투수 중 한명이다. NC와 올해 인센티브 25만달러 포함 총액 90만달러 규모에 계약을 체결한 그는 1996년생으로 아직 가능성이 있는 나이다.

2018년 시카고 컵스의 지명을 받았고, 마이너리그 유망주 생활을 했지만 빅리그 커리어는 없는 상황. 나이와 신체 조건, KBO리그에서 보여준 경쟁력을 감안했을때 메이저리그 역수출도 충분히 가능할 수 있다. 이미 메이저리그 스카우트들이 여러 차례 창원 구장까지 방문하기도 했다. NC는 이미 페디, 에릭 테임즈 등 역수출 사례를 가지고 있는 구단이다. 라일리 역시 유력 대상이 될 수 있다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 윤일상 '손절' 저격에 입 열었다 "뒤틀린 진실, 모든 오해 풀리길"[SC이슈]

2.

김종국, 이광수·김희철·탁재훈 다 빠진 하객명단…"헬스장 관장은 초대"[SC리뷰]

3.

'신세계 이혼' 고현정, '전남편 정용진 조카' 애니 공개응원…연예인 '끼' 동질감 느꼈나[SC이슈]

4.

'건강이상 활동중단' 박봄, '열애 공개거절' 이민호 재소환…팬들 우려[SC이슈]

5.

'윤형빈♥' 정경미, 학원 원장 됐다더니..60평 아파트 공개 "명품도 한가득"

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보 감독님 저도 있어요! '韓 역대급 유망주 등장'...한국인 라리가 8호 김민수, 스페인 2부 에이스 등극 '2골 2도움'

2.

'LG만 잡는다고?' 6점 차 앞선 4회, 71구 던진 선발을 내렸다…고춧가루 경계령, 승리에 이토록 진심이다

3.

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

4.

맨체스터 유나이티드 박살, 박살, 초박살...맨시티에 0-3 대참사→아모림 진짜 위기 '14위 추락'

5.

‘손흥민 후계자’ 양민혁, 왜 영입했나, 어처구니없는 근황...1호 초대형 위기 ‘4G 0분 출장’

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보 감독님 저도 있어요! '韓 역대급 유망주 등장'...한국인 라리가 8호 김민수, 스페인 2부 에이스 등극 '2골 2도움'

2.

'LG만 잡는다고?' 6점 차 앞선 4회, 71구 던진 선발을 내렸다…고춧가루 경계령, 승리에 이토록 진심이다

3.

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

4.

맨체스터 유나이티드 박살, 박살, 초박살...맨시티에 0-3 대참사→아모림 진짜 위기 '14위 추락'

5.

‘손흥민 후계자’ 양민혁, 왜 영입했나, 어처구니없는 근황...1호 초대형 위기 ‘4G 0분 출장’

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.