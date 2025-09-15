'KBO 최초 새역사' 이러다 또 ML 역수출 탄생하나? 20승 투수 이…

|
[스포츠조선 나유리 기자]의미있는 KBO 대기록에 당당히 이름을 올렸다. 이러다 메이저리그 역수출도 가능할 분위기다.
이는 NC 구단 역사상 두번째다. 첫번째 기록의 주인공은 2023년 NC에서 활약했던 '슈퍼 에이스' 에릭 페디였다. 페디는 당시 209탈삼진을 기록하며 구단 역사를 경신했는데, 라일리가 페디에 이어 두번째로 200탈삼진에 도달한 것은 물론이고 이제 신기록까지 도전한다.
SSG 랜더스와 더불어 잔여 경기가 가장 많이(14경기) 남아있는 NC는 로테이션상, 라일리가 2번에서 최대 3번까지 타이트하게 등판이 가능하다. 페디의 기록을 넘어, 구단 신기록 작성이 충분히 가능할 것으로 보인다.
|
종전 기록은 전설적 투수들. 1986년 해태 선동열이 214탈삼진, 롯데 최동원이 208탈삼진을 기록했었고, 1996년 롯데 주형광이 221탈삼진, 한화 정민철이 203탈삼진을 기록한 바 있다. 그 외에 이렇게 3명의 200탈삼진 트리오가 탄생한 것은 역사상 처음이다. 특히 3명 모두 외국 국적의 '슈퍼에이스'라는 공통점이 있다.
승운이 없는 편인 팀 동료 로건 앨런과 다르게, 라일리는 올 시즌 팀의 에이스 역할을 해내고 있다. 27경기에서 15승6패 평균자책점 3.55로 다승 공동 2위, 탈삼진 3위에 올라있다.
|
2018년 시카고 컵스의 지명을 받았고, 마이너리그 유망주 생활을 했지만 빅리그 커리어는 없는 상황. 나이와 신체 조건, KBO리그에서 보여준 경쟁력을 감안했을때 메이저리그 역수출도 충분히 가능할 수 있다. 이미 메이저리그 스카우트들이 여러 차례 창원 구장까지 방문하기도 했다. NC는 이미 페디, 에릭 테임즈 등 역수출 사례를 가지고 있는 구단이다. 라일리 역시 유력 대상이 될 수 있다.
