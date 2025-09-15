이정후 후계자였는데… '0.139' 지독한 슬럼프, 그래도 "훌륭한 선수…

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] "본인이 차분하게만 한다면…."
키움의 주전 중견수로 활약했던 그였지만, 올 시즌 타격에 기복이 심하게 생겼다. 이주형은 올 시즌 116경기에서 타율 2할3푼9리 10홈런 15도루 OPS(장타율+출루율) 0.699를 기록했다. 3월 출전한 8경기에서 타율 3할7푼5리로 좋은 출발을 하는 듯 했지만, 이후부터는 꾸준한 타격을 보여주지 못하고 있다.
후반기 들어 타격은 더욱 흔들렸다. 후반기 40경기 타율은 2할2푼3리. 9월 5경기에서는 타율 1할1푼8리까지 떨어졌다.
설종진 키움 감독대행은 이주형의 부진에 대해 "본인 타석에 많은 생각을 하는 거 같다. 안 맞으면 안 맞는 대로 복잡한 생각을 많이 하고 있다"고 말했다.
설 대행은 이어 "대화를 하면서 '네가 하고 싶은대로 하라'고 했다. 일단 편하게 해주는 게 우선이라고 생각한다"고 설명했다.
비록 '슬럼프'의 시간을 보내고 있지만, 사령탑은 스타성을 확실하게 기대했다. 재능이 충분히 있는 만큼, 지금의 부진을 넘어간다면 다시 한 번 KBO리그를 대표하는 선수로 성장할 수 있다고 바라봤다. 설 대행은 "스윙 매커닉이 좋은 선수다. 본인이 차분하게 하면 훌륭한 선수가 될 거라고 믿는다"고 말했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
