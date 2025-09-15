'54호포 폭발' 롤리, 스위치히터 '神' 잡았는데 저지도 쳤다...AL…

|
[스포츠조선 노재형 기자]시애틀 매리너스 칼 롤리가 역사의 한 페이지를 또 장식했다.
2번 포수로 선발출전한 롤리는 0-0이던 1회말 첫 타석에서 홈런을 뽑아냈다. 선두 랜디 아로자레나가 안타로 출루한 뒤 롤리는 에인절스 우완 선발 카일 헨드릭스를 상대로 좌타자로 들어가 초구 바깥쪽으로 떨어지는 84.6마일 싱커를 그대로 밀어 때려 좌중간 펜스를 훌쩍 넘겼다. 발사각 20도. 타구속도 109.4마일, 비거리 409피트짜리 시즌 54호 홈런.
롤리가 홈런을 날린 것은 지난 8일 애틀랜타 브레이브스전 이후 일주일 만이다.
롤리는 또한 포수로 출전한 경기에서 시즌 43번째 홈런을 쳐 역대 포수 출전 한 시즌 최다 기록인 2003년 애틀랜타 하비 로페즈의 42홈런도 경신했다.
이로써 롤리는 타율 0.244(549타수 134안타), 54홈런, 115타점, 101득점, 92볼넷, 171삼진, 14도루, 출루율 0.359, 장타율 0.577, OPS 0.936을 마크했다. 양 리그를 합쳐 홈런 1위이고, AL에서는 타점 1위, 득점 2위, 볼넷 2위, 출루율 7위, 장타율 2위, OPS 3위다.
홈런과 타점 부문서 압도적인 AL 1위지만, 여전히 MVP 경쟁에서는 추격자의 입장이다.
4타수 2안타 1타점 1득점을 올린 저지는 타율 0.326(500타수 163안타), 48홈런, 102타점, 123득점, 108볼넷, 출루율 0.447, 장타율 0.678, OPS 1.125를 마크했다. 양 리그를 합쳐 타율, 출루율, 장타율, OPS 1위다.
ESPN은 최근 양 리그 MVP를 전망하는 코너에서 롤리의 등극 가능성에 대해 '롤리가 맨틀의 기록을 깨고 60홈런에는 도달하지는 못하겠지만, 막판 경쟁에서 저지를 누를 수 있을 만큼 수치가 강력하다'고 전망했다. 즉 저지와 롤리의 2파전 양상으로 봐야 한다는 얘기다.
