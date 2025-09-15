"김하성은 매일 다르다, 정말 대단하다" 극찬 쏟아졌다…이적 안했으면 어…

스포츠조선

"김하성은 매일 다르다, 정말 대단하다" 극찬 쏟아졌다…이적 안했으면 어쩔 뻔 했나

기사입력 2025-09-15 13:32


AFP연합뉴스

[스포츠조선 나유리 기자]상성이 맞는다는 게 이런 걸까. 애틀랜타 브레이브스 이적 이후 첫 3안타 경기를 펼친 김하성이 현지 언론과 감독, 동료들의 극찬 세례를 받고 있다.

김하성은 15일(이하 한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 휴스턴 애스트로스와의 홈 경기에서 5번-유격수로 선발 출장해 4타수 3안타 1볼넷 1타점 1득점으로 맹활약을 펼쳤다. 김하성은 올 시즌 첫 3안타 경기, 애틀랜타 이적 후 첫 3안타 경기를 펼쳤다. 마지막 3안타 경기가 샌디에이고 파드리스 소속이었던 작년 7월 7일 애리조나 다이아몬드백스전 이후 처음이다.

첫 타석부터 행운이 따랐다. 2회말 상대 좌완 투수 프람버 발데스를 상대한 김하성은 1루 파울 라인쪽으로 굴러간 타구에 행운의 내야 안타를 기록했다. 두번째 타석에서는 상대 싱커를 공략해 우전 안타를 기록했고, 세번째 타석에서 무사 1,3루 찬스에 중월 1타점 적시타까지 터뜨렸다. 세 타석 연속 안타였다. 네번째 타석은 좌익수 플라이, 다섯번째 타석에서는 볼넷을 골라나간 김하성은 이날 4차례나 출루하며 팀의 8대3 대승을 이끌었다. 애틀랜타는 4연패 탈출에 성공했다.


Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images연합뉴스
전 소속팀 탬파베이 레이스가 부상 복귀 이후 올 시즌 잔부상에 시달리던 김하성을 포기했고, 애틀랜타가 웨이버 클레임을 걸어 영입에 성공하면서 이적하게 됐다. 김하성의 메이저리그 커리어 세번째 팀이다. 유독 탬파베이에서 잦은 부상 때문에 정상 컨디션이 아니었던 김하성은 이적 후 좋은 모습을 보여주고 있다. 합류 이후인 9월 3일부터 15일까지 38타수 11안타 타율 2할8푼9리에 장타율 0.368, 출루율 0.349를 기록 중이다.

'공격까지 되는 유격수'가 너무나 절실했던 애틀랜타 입장에서는 김하성이 최적의 카드다. 그 역시 샌디에이고 시절 동료였던 주릭슨 프로파를 비롯해 조금 더 편안한 분위기 속에서 새팀에 녹아들고 있다.

애틀랜타 현재 지역지는 이날 '브레이브스 김하성이 시즌 막판 지속적으로 강한 인상을 남기고 있다'고 평가했다.


Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images연합뉴스
'MLB.com'은 "김하성이 브레이브스의 센터 라인 물음표에 명확한 답을 줬다"고 높은 점수를 매겼다. 이어 "2루수 오지 앨비스와 새로 영입한 유격수 김하성이 앞으로의 질문에 대한 해답이 될 수 있다"면서 "김하성은 맹타를 터뜨리면서 타석에서 자신이 무엇을 할 수 있는지를 보여줬다"고 극찬했다.

김하성 역시 현지 언론과의 인터뷰에서 "계속 경기에 나가면서 좋은 감각을 찾고 있다. 움직임도 느낌이 좋아졌다. 좋은 방향으로 나아가고 있다"고 스스로 긍정적으로 평가했다.


브라이언 스닛커 애틀랜타 감독은 인터뷰에서 "김하성은 이팀에 온 후로 매일 저에게 무언가를 보여주고 있다. 김하성은 (이적 후)모든 경기에서 인상적이었다. 그는 집중력이 좋고, 장점이 많은, 매우 인상적인 선수다. 김하성은 많은 것들을 잘해낸다. 탄탄한 선수"라면서 "그는 훌륭하다. 수년 동안 우리는 그가 우리팀을 상대로 잘하는 것을 봤고, 이제 우리와 함께한다"고 김하성 영입이 얼마나 만족스러운지를 설명했다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

