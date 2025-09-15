'예비 FA 최대어' 몸값 100억원설, 현실이냐 오버냐...박찬호 적정…

|
[스포츠조선 김용 기자] 100억원? 그건 오버?
박찬호의 신인 시즌인 2014년 KIA에서 잠시 한솥밥을 먹었던 이대형 SPOTV 해설위원은 큰 소리로 "100억"이라고 소리치며 불렀다. 박찬호는 멋쩍은 듯 웃으며 이 위원과 대화를 나눴다.
특히 박찬호는 키우기 힘든 유격수 자원이다. 수비가 되는데 3할까지 치고 주루가 되니 이론적으로는 모두가 탐낼 수밖에 없다.
때마침 주전 유격수 보강이 시급한 팀들이 눈에 띈다. 롯데 자이언츠, KT 위즈, 두산 베어스 등이다. 원 소속팀 KIA 타이거즈 역시 그가 빠지면 생길 전력 공백을 신경쓰지 않을 수 없다. 원 소속팀 포함 최소 3팀만 경쟁에 붙어도 몸값은 뛴다.
중요한 건 베팅 최소 시작 금액인데, 이마저 정해져버렸다. 올시즌을 앞두고 유격수 심우준이 한화 이글스와 4년 50억원 계약을 맺은 게 박찬호를 원하는 구단들에게는 악재다. 수비는 비슷하다 쳐도 타율이 떨어지는 심우준이 '오버페이'평가 속 50억원을 받았으니 박찬호는 최소 4년 기준 50억원 이상부터 협상이 시작될 수밖에 없게 됐다. 심우준은 원 소속팀 KT와 한화 외 다른 경쟁팀도 특별히 없었다.
물론 어떻게 계약이 성사될지 지금 단정지을 수는 없다. 모든 건 시장 상황에 따라 결정된다. 예상보다 규모가 적을 수도, 커질 수도 있다.
박찬호는 "10년 100억원 계약은 받아들일 것이냐"라는 질문에 "그건 에이전트와 상의해보겠다"며 재치있게 맞받아쳤다.
