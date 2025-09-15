스포츠조선

'3구 삼진' 압도→숙제도 있었다…154㎞ 강속구 선발, 가능성은 보여줬다

기사입력 2025-09-15 19:44


'3구 삼진' 압도→숙제도 있었다…154㎞ 강속구 선발, 가능성은 보여줬다
3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 한화의 경기, 연장 10회초 투구를 앞두고 연습투구를 하는 한화 정우주. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.03/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 아쉬움은 남을 수 있다. 그러나 선발 투수로서 가능성은 충분히 보여줬다.

정우주(19·한화 이글스)는 15일 대전 한화생명볼파크에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에 선발 등판해 2⅓이닝 3안타 2볼넷 4탈삼진 2실점을 기록했다. 직구 최고 구속은 154㎞가 나왔고, 슬라이더(9개) 커브(7개)를 섞었다.

2025년 신인드래프트 1라운드(전체 2순위)로 한화에 지명된 정우주는 올 시즌 구원투수로만 나와 46경기에 나와 3승무패 3홀드 평균자책점 2.96을 기록했다.

입단 당시 선발투수로 목표를 밝혔던 정우주는 1년 만에 꿈을 이루게 됐다.

김경문 한화 감독은 "(정)우주는 시즌 막바지 얻어야 하는 게 있어야 한다고 생각했다. 길게 던지기 보다는 선발로 나와서 1번부터 9번까지 상대하면서 경험을 하고 시즌이 끝나면 또 다르다"라며 "좋은 모습으로 잘 마쳤으면 좋겠다. 한 세 번 정도 (선발로) 나갈 예정"이라고 이야기했다.


'3구 삼진' 압도→숙제도 있었다…154㎞ 강속구 선발, 가능성은 보여줬…
3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 한화의 경기, 연장 10회초 투구를 앞두고 연습투구를 하는 한화 정우주. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.03/
예정된 투구수는 50개 정도. 초반에는 다소 공이 높게 형성되는 등 긴장한 모습이 역력했다. 선두타자 박주홍을 볼넷으로 내보냈다. 그러나 이후 송성문과 임지열을 모두 삼진으로 잡아냈고, 최주환까지 땅볼로 잡아냈다. 투구수는 22개.

투구수가 다소 많은 듯 했지만, 곧바로 안정을 찾았다. 2회초 제구가 전반적으로 안정적으로 됐다. 선두타자 주성원을 뜬공으로 잡았고, 임병욱도 2루수 뜬공으로 잡아냈다. 김건희와의 승부가 백미. 초구 슬라이더로 첫 스트라이크를 잡은 뒤 직구 두 개를 모두 스트라이크존 상단에 꽂아넣었다. 김건희는 헛스윙 뒤 루킹 삼진으로 돌아섰다. 3구 삼진. 지난달 28일 고척 키움전에서 세 타자 연속 3구 삼진을 잡으며 화제가 됐던 정우주는 다시 한 번 위력을 뽐냈다.

한화 타선은 2회말 두 점을 내면서 정우주의 어깨를 가볍게 해줬다. 그러나 타순이 한 바퀴 돈 3회에는 다소 고전하면서 숙제도 확인했다.


선두타자 어준서에게 안타를 맞았다. '베테랑' 오선진과 7구의 승부를 펼치며 삼진을 이끌어냈지만, 박주홍에게 적시 2루타를 맞았다. 박주홍이 3루를 훔쳤고, 결국 송성문에게 3루타를 맞으며 2-2 동점이 됐다. 결국 임지열에게 스트레이트 볼넷. 투구수도 54개 된 만큼, 결국 교체됐다.

황준서에게 마운드를 넘겨줬고, 황준서는 최주환에게 병살타를 이끌어냈다. 정우주도 2실점으로 선발 데뷔전을 마칠 수 있었다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

