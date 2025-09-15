LG 3G 차 추격! 자력 우승 기회는 있다…한화, '고춧가루' 간신히 …

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 키움 히어로즈와의 3연전을 위닝시리즈로 마쳤다.
키움 선발 투수 박정훈 역시 신인. 3⅓이닝 동안 4사구 7개를 기록하는 등 4안타 3탈삼진 6실점으로 흔들렸다.
이날 한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-이진영(우익수)-이도윤(유격수)-이재원(포수)-황영묵(2루수)이 선발 라인업에 이름을 올렸다.
2회말 한화가 선취점을 냈다. 선두타자 채은성이 볼넷을 골라낸 뒤 이진영의 땅볼로 1사 1루가 됐다. 그러나 이도윤의 몸 맞는 공과 이재원의 볼넷으로 만루를 만든 한화는 황영묵의 2타점 적시타로 2-0으로 앞서 나갔다.
키움도 곧바로 승부를 원점으로 돌렸다. 선두타자 어준서의 안타 뒤 전날 4안타로 활약한 박주홍의 적시 2루타가 나왔다. 박주홍은 3루를 훔쳤고, 송성문의 3루타로 2-2 균형을 맞췄다.
한화가 4회말 집중력을 발휘했다. 선두타자 이진영과 이도윤의 볼넷, 이후 이재원의 희생번트가 야수 선택으로 이어지면서 만루가 됐다. 찬스를 잡은 한화는 황영묵과 손아섭의 적시타, 리베라토의 희생플라이를 묶어 6-2로 달아났다.
키움의 반격도 만만치 않았다. 5회초 오선진 송성문 임지열의 볼넷으로 만든 1사 만루. 최주환이 삼진으로 돌아섰지만, 이주형의 2타점 적시타로 4-6으로 따라갔다.
7회초에는 결국 다시 동점을 만들었다. 선두타자 박주홍과 송성문의 안타로 무사 1,2루로 밥상을 차렸다. 임지열이 뜬공으로 물러낫지만, 송성문의 도루 때 수비 견제 실책이 나오면서 결국 실점으로 이어졌다. 이후 이주형의 2루타까지 나오면서 점수는 6-6이 됐다.
8회말 한화는 이원석의 2루타와 채은성의 안타, 이진영의 내야 안타로 7-6으로 앞서 나갔다.
한화는 정우주에 이어 황준서(1이닝 무실점)-김종수(⅔이닝 1실점)-조동욱(⅓이닝 1실점)-엄상백(1⅔이닝 무실점)-김범수(0이닝 2실점)-박상원(1이닝 무실점)-주현상(1이닝 무실점)-김서현(1이닝 무실점)이 차례로 올라와 승리를 지켰다.
키움은 박정훈에 이어 박주성(1이닝 무실점)-김성민(2⅓이닝 무실점)-원종현(1이닝 1실점)이 등판했다.
