"한화 승리 80% 이상 봤는데…" 잠실 라이벌 이렇게 고마울수가, 잠 설쳤던 사령탑 미소

기사입력 2025-09-26 18:55


20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 삼성 라이온즈의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.20/

25일 울산 문수야구장에서 열린 KBO리그 롯데와 LG의 경기. 5회초 LG 오스틴이 롯데 감보아를 상대로 3점 홈런을 날렸다. 염경엽 감독과 하이파이브를 나누고 있는 오스틴. 울산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.25/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "진짜 잠도 못 잤어요."

LG 트윈스는 26일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스와 경기를 펼친다. LG로서는 1위를 확정지을 수 있는 3연전.

1위 LG는 84승3무52패, 2위 한화는 80승3무55패를 기록하고 있다. 두 팀의 승차는 3.5경기 차. 1위 확정 매직넘버 3을 가지고 있는 LG는 3연전 중 2승을 거두면서 정규시즌 1위를 확정짓게 된다.

LG로서는 25일이 중요했다. LG는 롯데를 상대로 11대1로 대승을 거뒀다. 반면 한화는 두산에 0대7로 패배했다.

24일 NC전에서 7연속 사4구 불명예 신기록을 세우며 패배했던 LG는 한화에 2.5경기 차까지 쫓겼다. 그러나 25일 한화와 희비가 엇갈리면서 1,2위 승차는 3.5경기 차로 벌어졌다.

염경엽 LG 감독은 "(NC전 패배가) 치명타가 될 뻔?다. 그래서 어제(25일) 경기가 진짜 중요하다고 생각했다. 한화도 (25일 경기에서) 이길 가능성이 높다고 생각했다. 1.5경기 차와 2.5경기 차로 가는 건 다르다. 25일 경기에 의해서 오늘 분위기가 확 바뀔 수 있다고 생각을 했다. 야구는 흐름의 경기인데 진짜 잠도 못잤다"고 이야기했다.


18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 더블헤더 1차전 경기. 경기를 지켜보고 있는 LG 염경엽 감독. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.18/
그만큼, 25일 롯데전의 승리에 총력을 기울였던 LG였다. 염 감독은 "한국시리즈 7차전과 똑같다고 생각했다. 이 경기에 따라서 한화 3연전 분위기가 바뀔 거라고 생각했다"라며 "(5회) 빅이닝이 만들어지면서 6점 차로 앞서도 안심할 수 없다고 생각했다"고 말했다.

LG로서는 25일 한화를 잡아준 두산이 고마웠다. 염 감독은 "한화와 3연전을 2.5경기 차로 들어간다고 생각했다. 한화도 분위기가 좋았다. 와이스가 나가고, 한화가 이길 확률이 80%라고 봤다. 중간에 봤는데 3-0이었는데 다시 보니 7-0이더라. 우리도 최소한 2.5경기 차로 가야한다고 생각을 했다. 1.5경기 차로 가면 흐름이 바뀐다고 생각했는데, (3.5경기 차로 가서) 선수들이 편해졌다"고 이야기했다.

LG로서는 한층 가벼운 마음으로 한화전에 임할 수 있게 됐다. LG는 홍창기(지명타자)-신민재(2루수)-오스틴(1루수)-김현수(좌익수)-문성주(우익수)-구본혁(3루수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-박해민(중견수)으로 선발 라인업을 구성했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

