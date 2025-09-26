"전준우, 나보다 야구 오래 했으면" 떠나는 오승환, 부산 야구팬에 마지막 인사 [부산현장]

최종수정 2025-09-26 18:54

"전준우, 나보다 야구 오래 했으면" 떠나는 오승환, 부산 야구팬에 마지…
26일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데와 삼성의 경기. 오승환 은퇴투어가 열렸다. 가족과 함께 기념 포즈를 취하고 있는 오승환.

"전준우, 나보다 야구 오래 했으면" 떠나는 오승환, 부산 야구팬에 마지…
26일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데와 삼성의 경기. 오승환 은퇴투어가 열렸다. 양 팀 선수들과 함께 기념 포즈를 취하고 있는 오승환. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.26/

"전준우, 나보다 야구 오래 했으면" 떠나는 오승환, 부산 야구팬에 마지…
26일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데와 삼성의 경기. 오승환 은퇴투어가 열렸다. 양 팀 선수들과 함께 기념 포즈를 취하고 있는 오승환. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.26/

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 올시즌 후 은퇴를 앞둔 삼성 라이온즈 오승환이 부산 야구팬들에게 마지막 인사를 전했다.

오승환은 26일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠의 시즌 마지막 홈경기에서 자신의 은퇴투어를 진행했다. 이제 오승환의 은퇴 투어는 오는 28일 고척돔(키움 히어로즈) 하나, 그리고 30일 삼성의 마지막 홈경기만을 남겨두고 있다.

오승환은 경기전 롯데 선수단과 함께 사진을 찍으며 간단한 은퇴 투어 행사를 진행했다. 레전드 마무리의 떠나는 길은 '캡틴' 전준우와 부산의 마무리 김원중이 배웅했다.

이날 롯데 선수단은 오승환의 투구폼을 그대로 재현한 피규어, 그리고 오승환의 기록들이 담긴 액자를 선물했다.

오승환은 은퇴투어를 준비해준 롯데 관계자와 부산 야구팬들에게 먼저 감사를 전했다.

이어 "정말 감회가 새롭다. 사직야구장 하면 정말 전세계 어딜 가도 빠지지 않는 롯데팬들의 응원이 있는 곳이다. 아직까지도 너무 기억에 남는다"고 돌아봤다.

오승환은 "비록 상대팀으로 경쟁하는 상대였지만, 롯데 팬들의 응원은 정말 기억에 너무 많이 남을 것 같다. 그동안 너무 감사했다"며 환하게 웃어보였다.


"전준우, 나보다 야구 오래 했으면" 떠나는 오승환, 부산 야구팬에 마지…
26일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데와 삼성의 경기. 오승환 은퇴투어가 열렸다. 오승환과 인사 나누는 롯데 선수들. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.26/
또 롯데를 대표하는 베테랑 전준우와 정훈, 그리고 꽃다발을 전한 김원중을 향해 "너무 고맙다. 나보다 야구 오래 했으면 좋겠다"는 덕담과 함께 "부상없이 시즌을 마무리했으면 좋겠다. 김태형 감독님께도 감사하다"고 거듭 강조했다.


오승환은 2005년 데뷔한 이래 삼성 원클럽맨으로, 통산 15시즌 동안 737경기(선발 1)에 출전해 803⅓이닝을 소화하며 44승33패 427세이브 19홀드를 기록했다. 특히 427세이브는 2위 손승락(271세이브)에 아득히 앞선 압도적 역대 1위 기록이다.

통산 첫 세이브는 2005년 4월 27일 대구(시민야구장) LG 트윈스전, 롯데전 첫 세이브는 2005년 7월 20일 부산 사직 롯데전이었다.

오승환은 프로야구 외에 일본프로야구(NPB) 한신 타이거즈(2014~2015년), 메이저리그(MLB) 세인트루이스 카디널스(2016~2017), 토론토 블루제이스(2018) 콜로라도 로키스(2018~2019)까지 3개국에서 21년간 활약했다. 한미일 통산 세이브는 549개다.


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

