"전준우, 나보다 야구 오래 했으면" 떠나는 오승환, 부산 야구팬에 마지…

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 올시즌 후 은퇴를 앞둔 삼성 라이온즈 오승환이 부산 야구팬들에게 마지막 인사를 전했다.
이날 롯데 선수단은 오승환의 투구폼을 그대로 재현한 피규어, 그리고 오승환의 기록들이 담긴 액자를 선물했다.
오승환은 은퇴투어를 준비해준 롯데 관계자와 부산 야구팬들에게 먼저 감사를 전했다.
오승환은 "비록 상대팀으로 경쟁하는 상대였지만, 롯데 팬들의 응원은 정말 기억에 너무 많이 남을 것 같다. 그동안 너무 감사했다"며 환하게 웃어보였다.
오승환은 2005년 데뷔한 이래 삼성 원클럽맨으로, 통산 15시즌 동안 737경기(선발 1)에 출전해 803⅓이닝을 소화하며 44승33패 427세이브 19홀드를 기록했다. 특히 427세이브는 2위 손승락(271세이브)에 아득히 앞선 압도적 역대 1위 기록이다.
통산 첫 세이브는 2005년 4월 27일 대구(시민야구장) LG 트윈스전, 롯데전 첫 세이브는 2005년 7월 20일 부산 사직 롯데전이었다.
오승환은 프로야구 외에 일본프로야구(NPB) 한신 타이거즈(2014~2015년), 메이저리그(MLB) 세인트루이스 카디널스(2016~2017), 토론토 블루제이스(2018) 콜로라도 로키스(2018~2019)까지 3개국에서 21년간 활약했다. 한미일 통산 세이브는 549개다.
