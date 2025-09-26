신인이라도 룰을 모르다니... 김영우가 3루수에게 공을 던진 스노우볼이 …

|
[대전=스포츠조선 권인하 기자]고졸 신인의 아쉬운 플레이로 게임의 흐름이 뒤바꼈다.
매직넘버 3인 LG는 이날 승리하면 1로 줄여 정규리그 우승에 한걸음만 남기게 된다. 한화는 LG와의 주말 3연전을 모두 이겨야 우승에 대한 희망을 가질 수 있는 상황.
LG 선발 치리노스가 6이닝 동안 무실점으로 호투를 펼치고 있는데다 오스틴이 6회초 한화 선발 류현진에게서 선제 솔로포를 날려 LG가 1-0으로 앞서고 있었다.
LG는 곧바로 최근 가장 좋은 피칭을 이어가고 있는 1라운드 신인 김영우를 올렸다.
타석에 나온 하주석이 2구째에 갑자기 번트를 댔다. 3루주자가 달리고 타자가 대는 스퀴즈는 아닌 하주석 개인의 기습 번트처럼 보였다. 타구가 투수 김영우 앞으로 갔고 김영우가 빠르게 잡고서 3루쪽을 바라봤다. 홈으로 스타트를 끊은 3루주자 노시환이 중간에서 걸리고 말았다.
그리고 2루 대주자 이원석은 3루로 달려 도착했다. 김영우는 노시환을 3루쪽으로 몰았다. 노시환이 3루에 도착해 주자 2명이 모두 3루에 있으면 뒷 주자인 이원석에게 아웃이 선언된다. 2사 1,3루가 되는 상황.
아웃될 것처럼 천천히 박동원 앞으로 오던 노시환이 갑자기 몸을 돌려 박동원을 피해 홈을 밟았다. 이때 박동원의 미트가 노시환의 몸에 닿았는데 박동원은 공을 홈에 있는 1루수 오스틴에게 던졌다. 주심은 박동원의 태그를 보고 아웃을 선언.
한화측에서 비디오 판독을 선언했고 충격적인 화면이 나왔다. 박동원의 미트에 공이 없었던 것. 박동원이 공을 오른손에 쥐고 있던 상황에서 노시환이 갑자기 몸을 피하자 급한 마음에 공이 없는 미트로 태그를 했고, 그 뒤에 공을 오스틴에게 던졌다.
LG 염경엽 감독이 3피트 라인 위반을 주장했지만 받아들여지지 않고 세이프로 인정돼 1-1 동점이 됐다.
김영우의 착각인지는 모르겠지만 쉽게 주자를 아웃시킬 수 있는 상황에서 3루수에게 공을 던지는 바람에 주자에게 살 수 있는 여지를 줬고 포수의 실수로 득점을 허용하고 말았다.
이어진 1사 2,3루서 대타 이도윤에게 우전안타를 맞아 2점을 내줘 1-3으로 역전. 대타 손아섭의 우전안타로 1사 1,3루가 됐고 심우준의 기습 번트로 또 3루주자가 홈에 들어와 1-4로 벌어졌다. 그리고 이 점수 그대로 경기 끝.
만약 김영우가 노시환을 아웃시켰다고 해도 이후에 한화 타선이 터져 역전을 했을 수도 있다. 하지만 일단 정상적인 플레이를 해서 지는 것과 어이없는 실수로 상대에게 분위기를 내준 것은 다르다.
노시환의 재치있는 플레이로 득점할 때까지 한화는 20일 KT전서 3회초 2득점을 한 이후 21이닝 연속무득점 중이었다. 그만큼 빈공에 빠져 떨어져 있던 팀 분위기를 1위 경쟁팀이 살려준 꼴이 됐다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com