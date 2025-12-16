토트넘 또또또 돈 퍼붓는다! '홀란급 공격수' 영입 올인…"골키퍼+플메 영입이 먼저"→우선 순위 따로 있다
|
|
|사진=365스코어
[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 정상화를 위해서는 내년 1월 이적시장에서 막대한 추가지출이 필요할 것으로 보인다. 얼마나 효율적으로 이적 자금을 투입할 수 있느냐가 팀 반등의 핵심이 될 수 있다.
영국 풋볼런던은 16일(한국시각) "압박을 받고 있는 토마스 프랭크 토트넘 감독은 1월 이적시장에서 불필요한 7000만 파운드(약 1379억원) 지출을 피하는 것이 현명할 것"이라며 "그보다 먼저 반드시 해결해야 할 두 가지 문제가 있다"라고 보도했다.
최근 노팅엄 포레스트전 졸전에도 불구하고, 프랭크 감독의 입지가 위협받는 분위기는 아니다. 최근 프랭크 감독은 과거 인연이 있는 이고르 티아구와의 재회를 노린다고 알려졌다. 티아구는 올 시즌 브렌트포드에서 눈부신 활약을 펼치고 있다. 모든 대회를 통틀어 17경기 12골을 기록 중이다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 티아구보다 많은 골을 넣은 선수는 맨체스터 시티의 엘링 홀란뿐이다.
브렌트포드는 티아구의 이적료로 7000만 파운드를 요구할 예정이라고 한다. 브렌트포드가 티아구를 매각할 의지는 크지 않지만, 그에 대한 이적 제안이 이르면 내년 1월부터 들어올 것으로 예상하고 있다.
티아구 영입에 7000만 파운드를 쓸지는 고민이 필요하다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
매체는 "토트넘이 이 공격수와 연결되는 이유는 이해할 수 있지만, 7000만 파운드라는 거액을 다른 포지션에 투자하는 편이 훨씬 더 합리적이라는 생각을 지울 수 없다"라고 주장했다.
우선 토트넘에는 이미 도미닉 솔란케라는 검증된 프리미어리그 스트라이커가 있다. 물론 그는 현재 부상 중이지만, 복귀한다면 제 몫을 해줄 수 있다는게 매체의 의견이다.
또한 굴리엘모 비카리오가 점점 문제로 떠오르고 있다. 지난 시즌과 달리 잦은 실수와 실점으로 패배의 원흉으로 지목 받는 일이 많다. 팬들이 보내는 야유의 중심에 서 있다.
아울러 플레이메이커 영입도 절실하다. 제임스 매디슨이 이번 시즌 대부분, 혹은 전부를 결장할 가능성이 크다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
매체는 "토트넘은 다음 달 창의적인 플레이메이커를 영입하는 것이 훨씬 더 절실하다"라며 "간단히 말해 기회를 만들어줄 선수가 없다면 스트라이커를 데려오는 것은 아무 의미가 없다는 것"이라고 전했다.
토트넘이 티아구와 연결되는 것은 이해할 수 있지만, 프랭크 감독에게는 훨씬 더 시급하게 해결해야 할 과제들이 존재한다. 당장에 공격수를 보강하는 것은 자원 낭비가 될 수 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.