캐럴로 1500억 벌었다…머라이어 캐리, 빌보드 67년 역사에 신기록[S…

'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'(All I Want for Christmas Is You)가 미국 빌보드 싱글차트 '핫 100'에서 전례 없는 신기록을 세웠다.
15일(현지시간) 빌보드에 따르면
'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 지난주에 이어 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 정상에 오르며 비연속 통산 20주째 1위를 기록했다. 이는 빌보드 차트 67년 역사상 최장 기간 '핫 100' 1위 기록이다.
종전 최장 기록은 지난해 샤부지의 '어 바 송'(A Bar Song)과 2019년 릴 나스 엑스의 '올드 타운 로드'(Old Town Road)가 세운 19주 1위였다.
빌보드는 "머라이어 캐리가 '핫 100' 최장기 1위 기록을 세운 것은 이번이 두 번째"라며 "그는 보이즈 투 멘과 발표한 '원 스위트 데이'(One Sweet Day)로 1995∼1996년 16주간 1위를 기록해 당시 최장 기록을 수립한 바 있다"고 설명했다.
빌보드 '핫 100'은 미국 내 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량을 종합해 순위를 집계한다. 이번 차트 집계 기간
'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 전주 대비 17％ 상승한 3950만 스트리밍을 기록했다. 라디오 방송 점수는 1％ 오른 2260만, 판매량은 3％ 증가한 3000을 나타냈다.
'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 1994년 머라이어 캐리가 발표한 캐럴 앨범 '메리 크리스마스'(Merry Christmas) 수록곡으로, 2019년 처음 '핫 100' 정상에 올랐다. 당시 3주간 1위를 기록한 이후 2020년 2주, 2021년 3주 1위를 차지하는 등 올해까지 7년 연속 연말 싱글차트 정상에 오르며 꾸준한 인기를 이어가고 있다.
이번 주 '핫 100' 톱10에는 캐리를 포함해 총 8곡의 캐럴이 이름을 올렸다. 브렌다 리의 '록킨 어라운드 더 크리스마스 트리'(Rockin' Around the Christmas Tree)가 2위, 왬의 '라스트 크리스마스'(Last Christmas)가 3위를 각각 차지했다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'(Golden)은 전주보다 한 계단 하락한 6위, 팝스타 테일러 스위프트의 '더 페이트 오브 오필리아'(The Fate of Ophelia)는 7위를 지켰다.
그런가 하면, 이 곡의 경제적 가치 역시 주목받고 있다. 지난해 12월 CNBC는 미국 로펌 '매넷, 펠프스 & 필립스' 분석을 인용해 머라이어 캐리가
'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유' 음원 스트리밍과 앨범 판매 등을 통해 연평균 약 340만 달러(약 50억 원), 누적 수익 약 1억 300만 달러(약 1519억 원)를 벌어들인 것으로 추산했다. 빌보드 역시 캐리가 2022년 한 해에만 이 곡으로 270만~330만 달러(약 39억~48억 원)를 벌었을 것으로 분석한 바 있다.