'신태용 폭행 논란' 울산 "부적절 행위 인지하고 조치"…KFA에 회신

[스포츠조선 박찬준 기자]울산 HD가 신태용 전 감독의 선수 폭행 등 논란과 관련해 경위 파악에 나선 대한축구협회에 사실관계를 설명했다.
울산은 16일 공식 채널을 통해 ''울산 HD 선수단 및 전 감독 관련 논란에 대한 사실관계 확인 요청의 건'에 대해 어제(15일) 회신을 완료했다'고 알렸다. 대한축구협회(KFA)는 지난 5일 신 감독의 선수 폭행 논란에 대한 조사에 돌입했다.
신 감독은 지난 8월 5일 울산 사령탑에 선임됐다. 그러나 65일 만인 10월 9일 지휘봉을 내려놓았다. 울산은 파이널B로 떨어진 데 대해 책임을 물었다. 끊이지 않는 잡음에도 칼을 빼들었다. '집안 단속' 실패가 도화선이었다. '폭행 논란'이 세상에 나왔다.
신 감독이 울산 선수단 상견례 때 정승현의 뺨을 때린 동영상은 지난 9월 이미 축구계에서 퍼졌다. 정승현과 신 감독은 2016년 리우올림픽, 2018년 러시아월드컵을 함께했던 사제지간이다. 하지만 오래전의 과거다. 1994년생인 정승현은 이제 팀내에서 고참이고, 한 가족의 가장이다.
정승현은 지난달 30일 제주 SK와의 2025시즌 K리그1 최종전 후 "그 영상이 어떻게 돌아다니는지 모르지만 많은 분들이 걱정해 주시고 사실 부모님이 많이 속상해 하실 것 같다"고 말문을 열었다. 그리고 "정말 기분이 좋지 않았다. '이게 맞나'라는 생각을 했다. 성폭력이든 폭행이든 '나는 아니다'라고 생각해도 받는 사람 입장에서 그게 폭행이라고 생각하면 그런 것"이라고 말했다.
하루 뒤 신 감독이 부인했다. 그는 'K리그 대상 시상식'을 찾아 "정승현은 나와 올림픽, 월드컵 등을 동행한 애제자다. 울산을 떠날 때도 가장 마지막으로 미팅한 선수다. 나에게 '감독님한테 죄송하다'고도 했다"면서 "누가 첫 만남에 폭행을 하겠나. 오랜만에 만나 반가움을 표현한 게 다였다. 승현이가 폭행이라 생각했다면 미안하다"고 했다. 그리고 "다른 폭행이 있었다면 나는 감독을 안 한다"고 덧붙였다.
이후 논란은 이어졌고, 결국 KFA가 나섰다. 침묵하던 울산도 입을 열었다. 울산은 '구단은 폭행 논란 등 부적절한 행위 존재를 인지하고 이에 대한 조치를 위해 왔다'며 '선수들과의 면담을 통해 부적절한 행위에 대한 사실관계를 파악했으며 그 행위에 대해 당사자에게 구두 및 서면으로 주의와 개선을 요청했다'고 설명했다.
이어 '나아가 시즌 중 감독과 계약을 해지하는 등 필요한 조치를 취했다'며 '앞으로도 상위 기관의 요청에 적극적으로 협조할 것이며 선수단을 비롯한 구단 소속 구성원들을 위한 보호, 안전, 예방 활동을 이어갈 것'이라고 덧붙였다. 마지막으로 '더불어 소속 선수들을 향한 과도한 비난과 비방에 대해 예의주시하고 있으며 심각한 사안에 대해서는 신중한 검토를 거쳐 필요시 추가적인 조치도 고려하고 있다'고 알렸다.