[공식]박나래 '주사 이모·링거 이모' 의혹, 검찰로…서울서부지검 배당

기사입력 2025-12-16 18:40


[공식]박나래 '주사 이모·링거 이모' 의혹, 검찰로…서울서부지검 배당
사진 제공=박나래

[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박나래가 의료 면허가 없는 이른바 '주사 이모', '링거 이모'로 불리는 인물로부터 의료 행위를 받았다는 의혹과 관련한 고발 사건이 검찰에 배당됐다.

16일 법조계에 따르면, 서울서부지검 식품의약범죄조사부는 임현택 전 대한의사협회 회장이 의료법 위반 등의 혐의로 고발한 사건을 배당받아 검토 중이다.

고발장은 총 두 건이다. 지난 12일 '주사 이모'로 불리는 이모씨를 상대로 한 고발장이 접수됐으며, 전날에는 박나래와 성명불상의 '링거 이모'를 피고발인으로 한 고발장이 추가로 접수됐다. 두 사건 모두 서울서부지검 식품의약범죄조사부에 배당됐다.

임 전 회장은 '주사 이모' 이 씨가 의약품을 불법 취득해 무면허 의료행위를 했으며, 박나래 역시 이 과정에서 수면제, 항우울제 등 의약품을 공급받거나 링거 주사를 맞는 등 불법 의료행위를 받았다고 주장하고 있다. 또한 박나래가 '주사 이모'와는 다른 인물인 이른바 '링거 이모'에게도 의료 서비스를 받았다는 의혹도 함께 제기했다.

서울서부지검 관계자는 "접수된 고발장이 주임 검사에게 배당돼 사건을 검토 중"이라며 "검찰 수사 개시 대상에 해당하는지 판단한 뒤, 검찰 수사 범위가 아닐 경우 경찰로 이첩할 수 있다"고 밝혔다.

서울서부지검은 식품·의약 범죄 중점 검찰청으로, 의약품 불법 유통, 무면허 의료행위, 의료기기 관련 범죄 등을 전문적으로 수사하는 곳이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"유재석이 윗선이냐" 이이경, 시상식 저격 이유 공개…'놀뭐' 하차 갈등 전말

2.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

3.

윤정수♥원진서, 초호화 하객 라인업…화려한 결혼식 현장 "시상식 수준" ('조선의')

4.

장도연, 폐지된 박나래와 새 예능 언급..“먹칠하지 말아야지” 재조명

5.

"박나래, 정신 혼미..기대려는 男 조심해야" 1년 전 관상가 조언도 재조명

연예 많이본뉴스
1.

"유재석이 윗선이냐" 이이경, 시상식 저격 이유 공개…'놀뭐' 하차 갈등 전말

2.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

3.

윤정수♥원진서, 초호화 하객 라인업…화려한 결혼식 현장 "시상식 수준" ('조선의')

4.

장도연, 폐지된 박나래와 새 예능 언급..“먹칠하지 말아야지” 재조명

5.

"박나래, 정신 혼미..기대려는 男 조심해야" 1년 전 관상가 조언도 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

키움 횡재, 20승 에이스 알칸타라 단돈 90만달러 재계약...논란의 가나쿠보도 확정 [공식발표]

2.

든든한 120억 보험. 서른 넘은 나이. 확실한 조건 찾는 송성문도 마감시한까지 가나

3.

'신태용 폭행 논란' 울산 "부적절 행위 인지하고 조치"…KFA에 회신

4.

[오피셜]사실상 종신 계약 맺었던 '지한파' 감독, 단 9개월만에 전격 경질...'홍명보호 핵심' 오현규 입지에 변화?

5.

'한번 더 속아준다' 토트넘 추락 못 막는 프랭크 감독, 이사회 재신임으로 경질 모면. 하지만 여전히 위기다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.