[공식]이이경, '놀뭐' 하차 논란 입 열었다 "유재석 단 한차례도 언급한 적 없다"[전문]

기사입력 2025-12-16 18:52


[공식]이이경, '놀뭐' 하차 논란 입 열었다 "유재석 단 한차례도 언급…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이이경 측이 '놀면 뭐하니?' 하차와 관련한 루머에 대해 입장을 밝혔다.

이이경의 소속사 측은 "이이경의 MBC '놀면 뭐하니?' 하차와 관련하여 일부에서 제기되는 사실과 다른 추측성 보도 및 루머가 확산되어 정정하고자 입장 전달드린다"며 입장을 밝혔다.

소속사는 "당사는 '놀면 뭐하니?' 제작진과의 미팅 자리에서 하차 통보를 받았으며, 당시 제작진은 '위에서 결정된 사안이며 번복은 없을 것'이라는 내용을 전달했다"며 '놀면 뭐하니' 하차 통보 당시 상황을 언급했다.

이어 "이에 당사는 제작진의 결정에 아쉬운 마음만을 표했을 뿐, 해당 결정이 유재석 씨의 의견인지에 대해 되묻거나 질의한 사실이 전혀 없었음을 분명히 밝힌다"고 했다.

그러면서 "하차 통보 당일 이이경 씨는 유재석 씨와의 통화에서 안타까운 마음을 담은 대화를 나눴으며, 통화는 '나중에 만나서 이야기하자'라는 응원의 대화를 끝으로 마무리됐다"며 "이후 이이경 씨는 유재석 씨에 대해 단 한차례도 언급한 적이 없다"고 밝혔다.

소속사는 "위 내용 외에 사실 관계가 확인되지 않은 추측성 보도나 루머 유포를 자제해 주실 것을 부탁드린다"고 전했다.

anjee85@sportschosun.com

이하 소속사 공식입장


안녕하세요, 상영이엔티입니다.

당사 소속 배우 이이경의 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 하차와 관련하여 일부에서 제기되는 사실과 다른 추측성 보도 및 루머가 확산되어 정정하고자 입장 전달드립니다.

당사는 '놀면 뭐하니?' 제작진과의 미팅 자리에서 하차 통보를 받았으며, 당시 제작진은 "위에서 결정된 사안이며 번복은 없을 것"이라는 내용을 전달했습니다. 이에 당사는 제작진의 결정에 아쉬운 마음만을 표했을 뿐, 해당 결정이 유재석씨의 의견인지에 대해 되묻거나 질의한 사실이 전혀 없었음을 분명히 밝힙니다.

하차 통보 당일 이이경씨는 유재석씨와의 통화에서 안타까운 마음을 담은 대화를 나눴으며, 통화는 "나중에 만나서 이야기하자"라는 응원의 대화를 끝으로 마무리되었습니다.

이후 이이경씨는 유재석씨에 대해 단 한차례도 언급한 적이 없습니다.

위 내용 외에 사실 관계가 확인되지 않은 추측성 보도나 루머 유포를 자제해 주실 것을 부탁드립니다.

감사합니다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"유재석이 윗선이냐" 이이경, 시상식 저격 이유 공개…'놀뭐' 하차 갈등 전말

2.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

3.

윤정수♥원진서, 초호화 하객 라인업…화려한 결혼식 현장 "시상식 수준" ('조선의')

4.

장도연, 폐지된 박나래와 새 예능 언급..“먹칠하지 말아야지” 재조명

5.

"박나래, 정신 혼미..기대려는 男 조심해야" 1년 전 관상가 조언도 재조명

연예 많이본뉴스
1.

"유재석이 윗선이냐" 이이경, 시상식 저격 이유 공개…'놀뭐' 하차 갈등 전말

2.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

3.

윤정수♥원진서, 초호화 하객 라인업…화려한 결혼식 현장 "시상식 수준" ('조선의')

4.

장도연, 폐지된 박나래와 새 예능 언급..“먹칠하지 말아야지” 재조명

5.

"박나래, 정신 혼미..기대려는 男 조심해야" 1년 전 관상가 조언도 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

키움 횡재, 20승 에이스 알칸타라 단돈 90만달러 재계약...논란의 가나쿠보도 확정 [공식발표]

2.

든든한 120억 보험. 서른 넘은 나이. 확실한 조건 찾는 송성문도 마감시한까지 가나

3.

'신태용 폭행 논란' 울산 "부적절 행위 인지하고 조치"…KFA에 회신

4.

[오피셜]사실상 종신 계약 맺었던 '지한파' 감독, 단 9개월만에 전격 경질...'홍명보호 핵심' 오현규 입지에 변화?

5.

'한번 더 속아준다' 토트넘 추락 못 막는 프랭크 감독, 이사회 재신임으로 경질 모면. 하지만 여전히 위기다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.