프랭크 즉각 경질→제2의 누누 사태 반복, HERE WE GO급 완벽 부정! "토트넘 수뇌부 경질 고려한 적 없어"

기사입력 2025-12-16 16:12


프랭크 즉각 경질→제2의 누누 사태 반복, HERE WE GO급 완벽 부…
AFP연합뉴스

프랭크 즉각 경질→제2의 누누 사태 반복, HERE WE GO급 완벽 부…
로이터연합뉴스

프랭크 즉각 경질→제2의 누누 사태 반복, HERE WE GO급 완벽 부…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]부진한 성적에도 토마스 프랭크 감독은 자리를 지킬 예정이다.

영국 BBC 소속 사미 목벨 기자는 16일(한국시각) '토트넘은 노팅엄 포레스트전 실망스러운 패배에도, 즉각적인 반응을 보일 가능성이 낮다'고 보도했다.

논란의 중심에 선 프랭크 감독이다. 지난여름 토트넘은 대대적인 개혁에 돌입했다. 유로파리그 우승 트로피를 안겨준 엔제 포스테코글루를 리그 17위 성적을 이유로 경질했다. 사유는 충분했다. 포스테코글루가 떠난 빈자리와 함께 주장인 손흥민까지 LA FC로 향하며, 공백을 채워야 할 막중한 임무가 팀을 덮쳤다. 적임자로 떠오른 인물이 프랭크였다.


프랭크 즉각 경질→제2의 누누 사태 반복, HERE WE GO급 완벽 부…
로이터연합뉴스
브렌트포드 시절부터 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 역량을 인정받는 감독이었던 프랭크는 큰 기대를 받으며 토트넘에 부임했다. 하지만 기대가 컸던 탓일까. 개막 직후 준수한 경기력도 보여줬으나, 오래가지 못했다. 공격에서의 답답함이 컸고, 승리하지 못하니 단단했던 수비도 흔들렸다.

토트넘은 최근 두 경기 연속 승리를 챙기며 반등 기미를 보였다. 슬라비아 프라하와의 유럽챔피언스리그 경기에서는 손흥민의 방문과 더불어 3대0 대승까지 거두며 웃었다. 하지만 오래가지 못했다. 토트넘은 14일 영국 노팅엄의 더시티 그라운드에서 열린 노팅엄 포레스트와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 16라운드 원정에서 0대3으로 패배했다.

패배 이후 경질 여론이 고개를 들었다. 최근 리그 7경기에서 1승을 거둔 성적을 좌시할 수는 없다는 입장이었다. 다만 토트넘 수뇌부의 생각은 달랐다. 프랭크 감독을 지지하겠다는 생각을 내비쳤다.


프랭크 즉각 경질→제2의 누누 사태 반복, HERE WE GO급 완벽 부…
로이터연합뉴스
목벨 기자는 '현재로선 노팅엄전 부진한 경기력에도 불구하고, 프랭크의 미래가 위협받고 있다는 징후는 보이지 않는다. 토트넘은 당장 즉각적인 변화를 가져올 것 같지 않다. 구단 내부에서 프랭크에 대한 지지가 전폭적이라는 의미는 아니다. 그럼에도 토트넘은 아직까지 그의 경질을 진지하게 고려한 적이 없다'고 밝혔다.

프랭크로서는 위기에서 지지를 받으며, 다시금 반등의 기회를 얻게 됐다. 하지만 부진이 계속된다면, 자리를 꾸준히 지킬 수는 없다. 제2의 누누 감독 사태를 피하고 싶다면 스스로 반등을 만들어야 할 타이밍이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC현장]♥함은정과 결혼 후 첫 작품…김병우 감독, '대홍수'에 김다미 모성애 담는다(종합)

2.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

3.

롭 라이너 감독 부부 살해한 친아들 체포..“아버지와 유대관계 없어”

4.

위메이드의 MMORPG '미르M', 내년 1월 중국에 정식 출시

5.

"박나래, 정신 혼미..기대려는 男 조심해야" 1년 전 관상가 조언도 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성 '삼수생' 결단! 또 1년 계약이라니 → 294억짜리 도박이 시작된다

2.

'정훈 은퇴 선언' 롯데 나머지 베테랑들 거취는 어떻게 되나?

3.

'대충격' 존 테리, 호텔 25층서 '극단적 선택' 생각했다…"그날 동료들이 날 데려가지 않았다면…"

4.

키움 횡재, 20승 에이스 알칸타라 단돈 90만달러 재계약...논란의 가나쿠보도 확정 [공식발표]

5.

부산 KCC 이지스, 2025~2026시즌 시티 에디션 유니폼 착용

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성 '삼수생' 결단! 또 1년 계약이라니 → 294억짜리 도박이 시작된다

2.

'정훈 은퇴 선언' 롯데 나머지 베테랑들 거취는 어떻게 되나?

3.

'대충격' 존 테리, 호텔 25층서 '극단적 선택' 생각했다…"그날 동료들이 날 데려가지 않았다면…"

4.

키움 횡재, 20승 에이스 알칸타라 단돈 90만달러 재계약...논란의 가나쿠보도 확정 [공식발표]

5.

부산 KCC 이지스, 2025~2026시즌 시티 에디션 유니폼 착용

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.