'홈런 1위' 삼성의 통 큰 선행, '최형우 합류+디아즈 잔류' 내년은 4000 돌파? iM뱅크 홈런적립금 3220만원 아동센터 기부
|
|
|스포츠조선DB
|
|
|19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 3회 역전 1타점 적시 2루타를 날린 삼성 디아즈. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/
[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 iM뱅크와 함께 이웃사랑을 실천했다.
삼성은 16일 오후 대구 남구 대명동에 위치한 iM단디지역 아동센터에서 홈런 기부 행사를 진행했다.
iM뱅크는 지난 시즌을 앞두고 삼성 라이온즈 선수가 정규시즌 경기에서 홈런을 기록할 때마다 20만원 씩 적립해 아동센터에 기부하기로 결정한 바 있다. 2025시즌 라이온즈는 161홈런을 기록했고, 3220만원이 적립됐다.
10개구단 중 가장 많은 홈런을 친 덕분에 기부 액수를 늘릴 수 있었다. 내년에는 '왕조시대'의 상징 최형우의 합류와 홈런킹 르윈 디아즈의 잔류로 더 많은 기부가 가능할 전망.
iM금융그룹 성태문 부사장과 삼성 라이온즈 김영웅이 이날 기부 행사에 참석, 전달식을 가졌다.
|
|
|iM뱅크 홈런 기부 행사_김영웅 사진
행사에 참석한 김영웅은 "아이들과 한 공간에서 시간을 보낸다는 것 자체가 너무 좋고 마음이 건강해지는 것 같다. 좋은 마음, 좋은 뜻으로 매년 이렇게 참석할 수 있었으면 좋겠다"는 소감을 밝혔다.
삼성 라이온즈와 iM뱅크는 다음 시즌에도 홈런 기부 행사를 계획하고 있다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.