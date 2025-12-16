'김하성 단년계약' 수뇌부의 폭탄발언! 조건부 재결합의 진실 → 장기계약…

애틀랜타 브레이브스가 내야수 김하성(30)과 '단년 계약'을 체결했다. 알렉스 앤소폴로스 야구운영사장은 김하성이 좋은 성적을 낼 경우 장기 계약도 가능하다는 조건을 내걸었다.
미국 매체 디애슬레틱은 16일(현지시간) 김하성과 애틀란타가 1년 2000만달러(약 294억원)에 합의했다고 보도했다. 김하성은 계약과 동시에 애틀랜타의 주전 유격수로 기용될 전망이다. 이번 FA 시장에서 유격수 자원이 극도로 제한된 상황에서, 김하성은 수비력을 기준으로 가장 높은 평가를 받은 선수 중 한 명이었다.AP연합뉴스
그러나 애틀란타는 장기 계약에는 선을 그었다. 앤소폴로스 사장은 김하성의 계약과 관련해 "우리의 목표는 그가 훌륭한 시즌을 보내고, 이후 장기적으로 함께하는 것"이라며 장기계약 가능성을 열어두면서도, 전제 조건이 분명하다는 것을 확실히 했다.
김하성은 2023년 최전성기를 보냈지만 최근 두 시즌 부상으로 고생했다. 올해 9월 탬파베이 레이스에서 방출된 김하성을 애틀란타가 영입했다. 김하성은 이후 약 1개월 동안 24경기 타율 2할5푼3리에 홈런 3개를 기록했다.
김하성은 가능성과 과제를 동시에 남겼다. 일단 여전히 수비만큼은 리그 최정상급이라는 점을 확인시켰다. 부상 우려를 완벽하게 떨쳐내지는 못했다는 점과 2023년 수준의 공격력을 다시 보여주지는 못했다는 점이 아쉽다. 이로 인해 이번 FA 계약에서 1년 2000만달러에 만족해야 했다.
디애슬레틱은 김하성이 3년 5000만 달러 규모의 계약을 받을 가능성이 있다는 전망을 내놓기도 했지만, 실제 계약은 단년 고액 계약으로 마무리됐다.
Atlanta Braves' Ha-Seong Kim, center, high-fives teammates in the dugout after scoring in the third inning of a baseball game against the Washington Nationals, Monday, Sept. 22, 2025, in Atlanta. (AP Photo/Colin Hubbard)
Atlanta Braves' Ha-Seong Kim celebrates after hitting a solo home run during the fourth inning of a baseball game against the Detroit Tigers, Sunday, Sept. 21, 2025, in Detroit. (AP Photo/Ryan Sun)
애틀란타는 김하성이 팀을 떠날 가능성에 대비해 보험도 들어뒀다. 11월 유틸리티 내야수 마우리시오 두본을 트레이드로 영입했다.
김하성은 2023년 유틸리티 부문 골드글러브를 수상했으며, 수비 기여도를 반영한 WAR 지표에서는 리그 정상급 유격수들과 큰 차이를 보이지 않는다. 다만 구단은 부상 이력과 최근 시즌의 공격 생산성을 감안해 장기 계약 대신 1년간의 검증 기간을 택한 것으로 풀이된다.
결국 이번 계약은 김하성에게는 재도약의 기회이다. 애틀란타 입장에서는 리스크를 최소화한 선택이다. 앤소폴로스 사장의 발언처럼 김하성이 '좋은 시즌'을 보낼 경우 장기 계약 논의가 재개될 수 있지만, 그 전까지는 어디까지나 성적이 미래를 좌우하는 구조다.