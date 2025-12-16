'정관장 승부수' 아쿼 교체, 인쿠시 빠르면 19일 출격하나[대전 현장]

기사입력 2025-12-16 18:27


'정관장 승부수' 아쿼 교체, 인쿠시 빠르면 19일 출격하나[대전 현장]

[대전=스포츠조선 나유리 기자]아시아쿼터 선수를 전격 교체한 정관장. 새 선수는 빠르면 19일 경기에 나설 가능성이 생겼다.

정관장 배구단은 지난 8일 아시아쿼터 선수 교체를 공식 발표했다. 정관장은 이번 시즌을 앞두고 태국 출신 위파위를 지명했지만, 수술 이후 회복이 지연되며 아직 복귀를 하지 못하고있던 상황이다.

하위권에 머물러있는 팀 분위기 반등을 위해 결국 교체를 선택했다. 정관장의 선택은 몽골 출신의 아웃사이드히터 인쿠시다. 올 시즌 아시아쿼터 드래프트에 도전했지만 지명을 받지 못했고, 몽골 리그에서 뛰고있던 인쿠시는 신장 1m80으로 점프 타이밍이 빠르고 순간 폭발력이 뛰어나다는 평가를 받고 있다. 또 최근 배구 예능 프로그램에 출연해 국내 배구팬들에게도 인지도를 쌓은 선수다.

유학 비자로 국내에 머물고 있던 인쿠시는 최근 취업 비자로 체류 자격 변경을 완료했고, 이번주 중으로 국제배구연맹(FIVB)으로부터 국제이적동의서(ITV)를 발급받는 절차가 마무리 되면 선수단에 합류할 수 있다.

몽골에 머물고 있던 인쿠시는 16일밤 한국에 도착한다. 이후 서류 발급 절차가 마무리되기를 기다려야 한다.

정관장 고희진 감독은 "일단 오늘밤 한국에 들어온다. 아직 훈련이 안된 상태라서 준비를 해야 하고, 와서 몸 상태를 체크해야 할 것 같다. 19일 GS칼텍스전 전까지 서류 발급이 완료되면 컨디션을 살펴본 후 결정할 것"이라고 예고했다.


대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"유재석이 윗선이냐" 이이경, 시상식 저격 이유 공개…'놀뭐' 하차 갈등 전말

2.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

3.

윤정수♥원진서, 초호화 하객 라인업…화려한 결혼식 현장 "시상식 수준" ('조선의')

4.

장도연, 폐지된 박나래와 새 예능 언급..“먹칠하지 말아야지” 재조명

5.

"박나래, 정신 혼미..기대려는 男 조심해야" 1년 전 관상가 조언도 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

키움 횡재, 20승 에이스 알칸타라 단돈 90만달러 재계약...논란의 가나쿠보도 확정 [공식발표]

2.

든든한 120억 보험. 서른 넘은 나이. 확실한 조건 찾는 송성문도 마감시한까지 가나

3.

'신태용 폭행 논란' 울산 "부적절 행위 인지하고 조치"…KFA에 회신

4.

[오피셜]사실상 종신 계약 맺었던 '지한파' 감독, 단 9개월만에 전격 경질...'홍명보호 핵심' 오현규 입지에 변화?

5.

'한번 더 속아준다' 토트넘 추락 못 막는 프랭크 감독, 이사회 재신임으로 경질 모면. 하지만 여전히 위기다

스포츠 많이본뉴스
1.

키움 횡재, 20승 에이스 알칸타라 단돈 90만달러 재계약...논란의 가나쿠보도 확정 [공식발표]

2.

든든한 120억 보험. 서른 넘은 나이. 확실한 조건 찾는 송성문도 마감시한까지 가나

3.

'신태용 폭행 논란' 울산 "부적절 행위 인지하고 조치"…KFA에 회신

4.

[오피셜]사실상 종신 계약 맺었던 '지한파' 감독, 단 9개월만에 전격 경질...'홍명보호 핵심' 오현규 입지에 변화?

5.

'한번 더 속아준다' 토트넘 추락 못 막는 프랭크 감독, 이사회 재신임으로 경질 모면. 하지만 여전히 위기다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.