'유재석 하차 배후 의심' 이이경은 아니라는데…이진호 "거짓이 진실 못 가려"
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이이경이 '놀면 뭐하니?' 하차 과정에서 유재석의 개입을 의심했다는 의혹에 반박한 가운데, 이를 처음으로 알린 유튜버 이진호가 불쾌감을 드러냈다.
이진호는 16일 자신의 채널을 통해 장문의 입장글을 남겼다. 이진호는 유재석의 하차 개입을 의심한 적 없다는 이이경 측의 입장을 공유한 뒤 "공식 입장문을 보고 깊은 충격을 받았다. 취재한 내용을 확인해 준 소속사 측에서 이와 같은 공식 입장을 낼거라 생각조차 못했다"고 고백했다.
이진호는 "하차 과정에서의 '유재석 씨 언급' 건은 저 역시 믿기지 않아 한 차례 듣고 다른 날에 추가 확인 전화까지 했을 정도다. 명확한 근거와 자료가 존재하는 상황에서, 소속사 측이 이와 같은 공식 입장을 내놓은 이유를 도무지 이해하기 어렵다"고 밝혔다.
이진호는 "위기를 헤쳐 나가는 방법은 거짓을 통한 반박이 아닌 진실과 솔직함 뿐이다. 거짓은 일시적으로 눈을 가릴 수 있을지언정 진실까지 가릴 순 없다"며 "하루 정도 고민해보고 취재 과정에서의 자료를 공개할지 여부를 결정하겠다"고 밝혔다.
이날 이진호는 자신의 채널을 통해 이이경의 '놀면 뭐하니?' 하차 전말을 밝혔다. 이진호에 따르면 '놀면 뭐하니?' 측은 이이경의 사생활 논란이 불거졌을 당시 정규 녹화를 미루고 이이경과 따로 만나 하차를 통보했다.
이에 배신감을 느낀 이이경은 "윗선이 결정한 일"이라는 제작진의 말에 그 윗선이 유재석이냐며 유재석이 자신의 하차에 개입했는지를 수 차례 의심했다고.
영상이 공개된 후 이이경 소속사 상영이엔티 측은 "당사는 제작진의 결정에 아쉬운 마음만을 표했을 뿐, 해당 결정이 유재석씨의 의견인지에 대해 되묻거나 질의한 사실이 전혀 없었음을 분명히 밝힌다"고 반박했다.
이이경 측은 "하차 통보 당일 이이경씨는 유재석 씨와의 통화에서 안타까운 마음을 담은 대화를 나눴으며, 통화는 '나중에 만나서 이야기하자'라는 응원의 대화를 끝으로 마무리되었다"며 "이후 이이경씨는 유재석씨에 대해 단 한차례도 언급한 적이 없다"고 강조했다.
